Πομπέο σε Χριστοδουλίδη: Προκλητική ενέργεια στα Βαρώσια

Τηλεφωνική επικοινωνία με τον Κύπριο Υπουργό Εξωτερικών είχε ο επικεφαλής της αμερικανικής διπλωματίας.

(φωτογραφία αρχείου)

Ο Υπουργός Εξωτερικών των ΗΠΑ, Μάικ Πομπέο, χαρακτήρισε σήμερα «προκλητικό» το άνοιγμα των Βαρωσίων, ζητώντας την ανατροπή της απόφασης.

Κατά τη διάρκεια τηλεφωνικής κλήσης που είχε με τον Κύπριο ομόλογό του, Νίκο Χριστοδουλίδη, ο επικεφαλής της αμερικανικής διπλωματίας εξέφρασε ιδιαίτερη ανησυχία για την κίνηση αυτή του ψευδοκράτους, σημειώνοντας πως αυτή είναι ασύμβατη με τις προσπάθειες διεξαγωγής συνομιλιών για διευθέτηση του Κυπριακού, τόνισε σε ανακοίνωσή της η εκπρόσωπος του αμερικανικού Υπουργείου Εξωτερικών, Μόργκαν Ορτέιγκους.

«Ο Υπουργός Εξωτερικών Πομπέο και ο Υπουργός Εξωτερικών (Νίκος) Χριστοδουλίδης συζήτησαν τις ενέργειες της “ΤΔΒΚ” για να ανοίξει εκ νέου ένα μέρος της περιφραγμένης περιοχής των Βαρωσίων»,, υπογράμμισε η Ορτέιγκους.

«Ο Αμερικανός ΥΠΕΞ εξέφρασε βαθιά ανησυχία και σημείωσε ότι μια τέτοια κίνηση είναι προκλητική και ασύμφωνη με τις αποφάσεις 550 και 789 του Συμβουλίου Ασφαλείας του ΟΗΕ και δεν ευνοεί την επιστροφή στις συνομιλίες για διευθέτηση», συνέχισε η εκπρόσωπος του Στέιτ Ντιπάρτμεντ.