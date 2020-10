Αθλητικά

Ο Ολυμπιακός “σκότωσε” την Μακάμπι Τελ Αβίβ με buzzer beater

Μεγάλη νίκη για την ομάδα του Μπαρτζώκα στην 4η αγωνιστική της EuroLeague

Οι Πειραιώτες μετά τις δυο σερί επιτυχίες επί του Παναθηναϊκού στο ΟΑΚΑ και της Αρμάνι Μιλάνο στο Στάδιο Ειρήνης και Φιλίας ήρθε η σειρά των Ισραηλινών να υποταχθούν στην ανωτερότητα της ομάδας του Γιώργου Μπαρτζώκα.

Ο Έλληνας προπονητής ξεκίνησε την αναμέτρηση στο Φάληρο έχοντας στη βασική πεντάδα τους Σλούκα, ΜακΚίσικ, Παπανικολάου, Βεζένκοφ και Έλις με τους ερυθρόλευκους να μπαίνουν δυνατά στο παρκέ και να προηγούνται με 8-4.

Όμως, οι παίκτες του Γιάννη Σφαιρόπουλου με συνεχόμενα τρίποντα του Μπλέιζερ πήραν το προβάδισμα με 8-9 στο 5' και με ένα επιμέρους σκορ 10-0 ξέφυγαν με +6 (8-14). Πάντως, το τέλος της πρώτης περιόδου ολοκληρώθηκε με το σκορ στο 15-22.

Ο Ολυμπιακός μπήκε δυνατά και στο δεύτερο δεκάλεπτο και με ένα σερί 5-0 μείωσε σε 20-22 και στο 15' οι Πειραιώτες πήραν το προβάδισμα με +5 (31-26) και οι δύο ομάδες πήγαν στα αποδυτήρια για την ανάπαυλα με 44-40 με τον Άαρον Χάρισον να είναι ο πρώτος σκόρερ με 9 πόντους.

Ο Ολυμπιακός ξεκίνησε δυνατά και την επανάληψη και με ένα επιμέρους σκορ 5-0 ξέφυγε με +9 (49-40) με τρίποντο του Σάσα Βεζένκοφ και με τον ίδιο τρόπο λίγο αργότερα οι ερυθρόλευκοι πήραν διψήφια διαφορά (54-44) στο 23' με τον Έλληνα τεχνικό της Μακάμπι να ζητάει τάιμ άουτ.

Αυτό έκανε καλό στο σύλλογο του Τελ Αβίβ που πάτησε γκάζι και μείωσε σε 56-52 και 61-58 στο 27΄. Με τη διαφορά στους τρεις πόντους ολοκληρώθηκε η τρίτη περίοδος (69-66).

Στο τελευταίο δεκάλεπτο, η Μακάμπι έφτασε στην ισοφάριση (71-71) στο 33΄ και πήρε το προβάδισμα ένα λεπτό αργότερα (71-72 & 73-74). Oι δυο ομάδες ήταν πολύ άστοχες στη συνέχεια και έκαναν πολλά λάθη και το σκορ παρέμεινε έτσι μέχρι το 37΄, όπου ο Σπανούλης με λέι άπ έγραψε το 75-74.

Οι φιλοξενούμενοι πήραν εκ νέου το προβάδισμα με τρίποντο του Γουίλμπεκιν, αλλά στην αμέσως επόμενη επίθεση ο Βεζένκοφ απάντησε με τον ίδιο τρόπο κάνοντας το 78-77. Με 2:37'' να απομένουν ο Σκότι Ουίλμπεκιν ισοφάρισε (78-78) με μια βολή.

Ο Βεζένκοφ με δυο βολές έδωσε τα ηνία στον Ολυμπιακό (80-78) και ο Kill Bill με νέο λέι απ έφτασε τη διαφορά στο +3 (82-79) στο 38'. Στα 12 δευτερόλεπτα ο Τζόουνς έχασε δυο βολές, αλλά οι Ισραηλινοί πήραν το ριμπάουντ και ο Γουίλμπεκιν με τρίποντο έκανε το 82-82 με 7,6 δευτερόλεπτα για τη λήξη. Τότε μίλησε ο Χάρισον από τα 7,5μ. Και με buzzer beater γράφτηκε το τελικό 85-82

Τα δεκάλεπτα: 15-22, 44-40, 69-66, 85-82