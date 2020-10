Κοινωνία

Κορονοϊός: συναγερμός για κρούσματα σε γηροκομείο στη Γλυφάδα

Εκκενώθηκε γηροκομείο στη Γλυφάδα, ενώ ήδη κάποιοι ηλικιωμένοι μεταφέρθηκαν στο νοσοκομείο Αττικόν.

Συναγερμός σήμανε στις υγειονομικές αρχές της χώρας μετά τον εντοπισμό κρουσμάτων κορονοϊού σε γηροκομείο στη Γλυφάδα.

Σύμφωνα με πληροφορίες, ήδη ορισμένοι ηλικιωμένοι μεαφέρθηκαν, τη νύχτα, με ασθενοφόρα του ΕΚΑΒ στο Αττικό νοσοκομείο, ενώ αναμένονται τα αποτελέσματα των τεστ και στους υπόλοιπους τρόφιμους.

Την Παρασκευή ανακοινώθηκαν από τον ΕΟΔΥ 508 νέα κρούσματα κορονοϊού που αποτελεί αρνητικό ρεκόρ για τη χώρα μας.

Παράλληλα, 81 συμπολίτες μας βρίσκονται διασωληνωμένοι στις ΜΕΘ, ενώ έχουν καταγραφεί 8 νέοι θάνατοι το τελευταίο 24ωρο. Την ίδια ώρα, η Αττική βρίσκεται σε κατάσταση πολιορκίας καθώς κατεγράφησαν 227 νέες περιπτώσεις μολύνσεων Covid-19, την ώρα που η Θεσσαλονίκη έφθασε τα 63 νέα κρούσματα το τελευταίο 24ωρο.