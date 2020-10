Πολιτική

Σε Έβρο και Σαμοθράκη ο Κυριάκος Μητσοτάκης

Θα συζητήσει για τα προβλήματα της κάθε περιοχής και θα ενημερωθεί για τις εργασίες κατασκευής του νέου φράχτη.

Τον Έβρο και το νησί της Σαμοθράκης επισκέπτεται σήμερα και αύριο ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης, συνοδευόμενος από κυβερνητικό κλιμάκιο.

Την επομένη της Συνόδου Κορυφής της Ευρωπαϊκής 'Ενωσης, όπου καταδικάστηκαν ρητά οι προκλητικές ενέργειες της Άγκυρας στην Ανατολική Μεσόγειο, λίγο πριν τις 9 το πρωί ο κ. Μητσοτάκης θα μεταβεί από την Αλεξανδρούπολη στις Φέρες και θα ενημερωθεί για την πορεία των εργασιών κατασκευής του νέου φράχτη για την περαιτέρω θωράκιση των ελληνοτουρκικών συνόρων στον Έβρο που είναι και σύνορα της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Επιπλέον, για την ενίσχυση της φύλαξης των ελληνοτουρκικών συνόρων αναλαμβάνουν εργασία 400 συνοριοφύλακες στον Έβρο και άλλοι 800 σε νησιά του Αιγαίου, σύμφωνα με κυβερνητικές πηγές. Οι ίδιες πηγές σημειώνουν ότι η κατασκευή του νέου φράχτη θα λειτουργήσει αποτρεπτικά για την παράνομη είσοδο στη χώρας μας, ενώ ταυτόχρονα θα συμβάλει και στην αντιπλημμυρική θωράκιση των περιοχών κοντά στον ποταμό Έβρο που δοκιμάζονται και υφίστανται μεγάλες ζημιές κάθε φορά που πλημμυρίζει.

Στις Φέρες ο πρωθυπουργός θα συζητήσει με εκπροσώπους τοπικών φορέων για τα προβλήματα της περιοχής. Γύρω στις 12 το μεσημέρι ο κ. Μητσοτάκης αναμένεται να φτάσει στη Σαμοθράκη, όπου θα συναντηθεί με τον δήμαρχο Νίκο Γαλατούμο, τα μέλη του δημοτικού συμβουλίου και εκπροσώπους φορέων του νησιού, ενώ θα επισκεφθεί το Νοσοκομείο και τον αρχαιολογικό χώρο.

Ενόψει της επίσκεψης του πρωθυπουργού στον Έβρο και τη Σαμοθράκη έγινε την Τετάρτη στο Μέγαρο Μαξίμου σύσκεψη υπό τον κ. Μητσοτάκη, μέσω τηλεδιάσκεψης, με τη συμμετοχή υπουργών, βουλευτών της Ν.Δ που εκλέγονται στην ευρύτερη περιοχή, του περιφερειάρχη Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης Χρήστου Μέτιου και του αντιπεριφερειάρχη Έβρου Δημήτρη Πέτροβιτς.

Στη διάρκεια της σύσκεψης παρουσιάστηκαν προτάσεις για την επίλυση προβλημάτων της περιοχής και έγινε συζήτηση για τις δυνατότητες ανάπτυξής της. Ο πρωθυπουργός κατέγραψε τις προτάσεις αυτές και δεσμεύτηκε για την προώθησή τους σε κεντρικό επίπεδο.

Τον πρωθυπουργό συνοδεύουν (άλλοι στον Έβρο και άλλοι στη Σαμοθράκη) οι υπουργοί Εθνικής Άμυνας Νίκος Παναγιωτόπουλος, Πολιτισμού Λίνα Μενδώνη, ο αρχηγός ΓΕΕΘΑ στρατηγός Κωνσταντίνος Φλώρος, οι υφυπουργοί Πολιτικής Προστασίας Λευτέρης Οικονόμου, Εσωτερικών Θεόδωρος Λιβάνιος, Μακεδονίας και Θράκης Θεόδωρος Καράογλου και οι Μάριος Θεμιστοκλέους - ΓΓ Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας, Γιώργος Καραγιάννης - ΓΓ Υποδομών, Ξένια Καπώρη - Διευθύντρια του Ιδιαίτερου Γραφείου ΓΓ Συντονισμού.