Κόσμος

Τουρκία: να σταματήσει η ΕΕ να παραδίδεται στις κακομαθημένες αξιώσεις της Ελλάδας

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

"Πρέπει να γνωρίζουν ότι η απειλητική γλώσσα ενάντια στην Τουρκία δεν μπορεί να λειτουργήσει" τονίζει η Άγκυρα, σχολιάζοντας τα συμπεράσματα του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου.

«Η Τουρκία τάσσεται υπέρ της μείωσης της έντασης και του διαλόγου και έδειξε καλή πρόθεση ανταποκρινόμενη θετικά σε αυτές τις εκκλήσεις», υπογραμμίζει ανακοίνωση του τουρκικού υπουργείου Εξωτερικών, σχολιάζοντας τα συμπεράσματα του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου, με τα οποία αποδοκιμάζονται οι νέες μονομερείς και προκλητικές ενέργειες της Τουρκίας στην περιοχή της Ανατολικής Μεσογείου. Το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο κάλεσε επίσης την Άγκυρα να σεβαστεί τα ψηφίσματα του Συμβουλίου Ασφαλείας των Ηνωμένων Εθνών, 550 και 789, σε σχέση με το καθεστώς των Βαρωσίων.

«Δεν προκάλεσε καθόλου έκπληξη το γεγονός ότι στη σύνοδο η ΕΕ, η οποία αγνοεί τα επιχειρήματα της Τουρκίας, όπως πάντα με την προκατειλημμένη στάση της, χαρακτήρισε ως "πρόκληση" την αποφασιστικότητα της Τουρκίας να υπερασπιστεί τόσο τα δικά της δικαιώματα όσο και των Τουρκοκυπρίων» αναφέρει το τουρκικό ΥΠΕΞ, προσθέτοντας ότι «αντί για την προώθηση του διαλόγου του συμβιβασμού και της άνευ όρων θετικής ατζέντας, η συνέχιση της ρητορικής των κυρώσεων από την ΕΕ, δείχνει πόσο μακριά από την ειλικρίνεια και πόσο μη εποικοδομητικός είναι ο στόχος και η γλώσσα που χρησιμοποιούν».

Το τουρκικό ΥΠΕΞ τονίζει επίσης πως «τονίσαμε ότι μετά τις αποφάσεις της 1-2 Οκτωβρίου της Συνόδου Κορυφής της ΕΕ που ανακοινώθηκαν αναμένουμε πλέον να υπάρξουν απτά αποτελέσματα». Η ΕΕ, προστίθεται «πρέπει να προσανατολιστεί στην επίλυση των προβλημάτων με ατζέντα για κοινά συμφέροντα και κοινό μέλλον σεβόμενη τα δικαιώματα της Τουρκίας και των Τουρκοκυπρίων. Γι αυτό πρέπει να σταματήσει να παραδίδεται στις παράλογες και κακομαθημένες αξιώσεις της Ελλάδας και του ελληνοκυπριακού τομέα. Πρέπει να γνωρίζουν ότι η απειλητική γλώσσα ενάντια στην Τουρκία δεν μπορεί να λειτουργήσει. Αναμένουμε από την ΕΕ αντί να απειλεί την Τουρκία να υποβάλει χειροπιαστές και αμερόληπτες προτάσεις προσανατολισμένες σε λύσεις που να υπηρετούν τα κοινά μας συμφέροντα», αναφέρεται στην ανακοίνωση.