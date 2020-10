Οικονομία

Μασαλής στον ΑΝΤ1: φθηνότερο κατά 30% φέτος το πετρέλαιο θέρμανσης (βίντεο)

Ξεκίνησε η διανομή πετρελαίου θέρμανσης. Τι λέει στον ΑΝΤ1, για τις τιμές και τη ζήτηση, έμπορος υγρών καυσίμων του νομού Αττικής.