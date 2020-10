Κόσμος

Αμερικανικές εκλογές: ο Ομπάμα σε προεκλογική εκστρατεία υπέρ του Μπάιντεν

Ο πρώην πρόεδρος των ΗΠΑ Μπαράκ Ομπάμα θα συμμετάσχει την Τετάρτη για πρώτη φορά σε εκδήλωση της προεκλογικής εκστρατείας του πρώην αντιπροέδρου του και υποψηφίου προέδρου της χώρας, Τζο Μπάιντεν.

«Στις 21 Οκτωβρίου, ο πρόεδρος Ομπάμα θα ταξιδέψει στη Φιλαδέλφεια της Πενσυλβανίας, κάνοντας προεκλογική εκστρατεία εκ μέρους των Τζο Μπάιντεν και Καμάλα Χάρις», δήλωσε σήμερα ο εκπρόσωπος της εκστρατείας Μπάιντεν. Δεν έχουν δοθεί ακόμη άλλες λεπτομέρειες για την προεκλογική εκδήλωση.

Η Φιλαδέλφεια είναι ένα από τις κρίσιμες πολιτείες στην μάχη των προεδρικών εκλογών της 3ης Νοεμβρίου. Ο Ρεπουμπλικάνος πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ, αντίπαλος του Μπάιντεν στις εκλογές του ερχόμενου μήνα, κέρδισε την πολιτεία αυτή με μικρή διαφορά στις εκλογές του 2016.

Τον Απρίλιο ο Μπαράκ Ομπάμα, που παραμένει πολύ δημοφιλής μεταξύ των Δημοκρατικών, ανακοίνωσε επίσημα την πολύτιμη υποστήριξή του στον Τζο Μπάιντεν, θεωρώντας τον ικανό να καθοδηγήσει τους Αμερικανούς «μέσα από μία από τις πιο σκοτεινές μας στιγμές» σε μια χώρα που πλήττεται σφόδρα από την πανδημία του νέου κορονοϊού. Συμμετείχε επίσης σε έναν διαδικτυακό έρανο τον Ιούνιο.