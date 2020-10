Οικονομία

Κορονοϊός - Γερμανία: ασφαλής χώρα για ταξίδια η Ελλάδα

Η Ελλάδα είναι η μοναδική χώρα της Ευρώπης για την οποία δεν έχει εκδοθεί ταξιδιωτική προειδοποίηση από το Βερολίνο.

Η Ελλάδα είναι αυτή τη στιγμή η μοναδική από τις ευρωπαϊκές χώρες για την οποία η γερμανική κυβέρνηση δεν έχει εκδώσει ταξιδιωτική προειδοποίηση λόγω έξαρσης της πανδημίας του κορονοϊού. Ασφαλής προορισμός θεωρείται επίσης η Κύπρος, με εξαίρεση τα Κατεχόμενα.

Με τη χθεσινή επικαιροποίηση των σχετικών οδηγιών, το γερμανικό υπουργείο Εξωτερικών συστήνει στους πολίτες να αποφεύγουν τα «μη αναγκαία» ταξίδια προς όλες τις χώρες της Ευρώπης, ή περιοχές τους όπου σημειώνεται ιδιαίτερη αύξηση των κρουσμάτων μόλυνσης από τον κορονοϊό. Οι αποφάσεις, όπως διευκρινίζεται, λαμβάνονται με βάση τα επιδημιολογικά δεδομένα του Ινστιτούτου Ρόμπερτ Κοχ.

Ενδεικτικά, ως χώρες «αυξημένου κινδύνου» στο σύνολό τους θεωρούνται, μεταξύ άλλων, η Γαλλία, η Ισπανία, η Ολλανδία, το Λουξεμβούργο, το Βέλγιο, η Σλοβακία και η Μάλτα, ενώ «επικίνδυνες» θεωρούνται περιοχές της Πολωνίας, της Ιταλίας, της Αυστρίας, της Δανίας και της Βουλγαρίας. Ειδική περίπτωση αποτελεί η Νορβηγία, για την οποία ισχύει γενική προειδοποίηση, όχι όμως λόγω αύξησης των κρουσμάτων, αλλά επειδή το Όσλο έχει συμπεριλάβει την Γερμανία στις «περιοχές κινδύνου» κι επιβάλλει καραντίνα σε όποιον επιστρέφει από εκεί.

Σε ό,τι αφορά την Ελλάδα, το γερμανικό υπουργείο Εξωτερικών επισημαίνει ότι παρά την αύξηση των κρουσμάτων, η χώρα πλήττεται μετρίως από τον κορονοϊό, ενώ αναφέρει ότι η κύρια έμφαση δίδεται στην Αττική, στην Ήπειρο, στην Δυτική Μακεδονία και κάποια νησιά.