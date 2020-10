Οικονομία

Πρωτοψάλτης στον ΑΝΤ1: απαντήσεις για προγράμματα και επιδοτήσεις (βίντεο)

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Ο διοικητής του ΟΑΕΔ αναφέρθηκε σε όλα τα προγράμματα του ΟΑΕΔ που βρίσκονται εν εξελίξει κι αυτά που έρχονται τις επόμενες μέρες.