Αθλητικά

Ρομπίνιο: ο βιασμός… χάλασε τη μεταγραφή

Οι χορηγοί άναψαν «κόκκινο» στη μεταγραφή του Βραζιλιάνου σταρ.

Σάντος και Ρομπίνιο αποφάσισαν να αναστείλουν τη συμφωνία που έφερε τον πρώην παίκτη της Ρεάλ Μαδρίτης στην ομάδα της Βραζιλία, αφού οι χορηγοί απειλούσαν να λύσουν τα συμβόλαιά τους με τον σύλλογο, μετά την υπογραφή του παίκτη που καταδικάστηκε με την κατηγορία του βιασμού στην Ιταλία,τον Ιανουάριο του 2013.

Ο 36χρονος Ρομπίνιο, καταδικάστηκε αρχικά σε εννέα χρόνια φυλάκισης, αλλά υπέβαλε έφεση.

«Σάντος και ο Ρομπίνιο αποφάσισαν από κοινού να αναστείλουν τη σύμβαση που υπογράφηκε στις 10 Οκτωβρίου, ώστε ο παίκτης να μπορεί να επικεντρωθεί αποκλειστικά στην υπεράσπιση του δικαστηρίου του στην Ιταλία», ανέφερε ο σύλλογος στο Twitter.

Ο Ρομπίνιο, ξεκίνησε την καριέρα του στην Σάντος πριν πρωταγωνιστήσει με την Ρεάλ Μαδρίτης, Μάντσεστερ Σίτι και Μίλαν, μεταξύ άλλων συλλόγων.

Υπέγραψε μια βραχυπρόθεσμη συμφωνία την περασμένη εβδομάδα για να επιστρέψει στην Σάντος μέχρι το τέλος της σεζόν της Βραζιλίας.

Ωστόσο, πρώτα οι οπαδοί και έπειτα οι χορηγοί εξέφρασαν την αγανάκτησή τους στην υπογραφή λόγω της ιταλικής δικαστικής υπόθεσης.

Ο Ρομπίνιο έχει κάνει έφεση και η υπόθεση είναι ακόμη ανοιχτή, αλλά με δημόσια πρόσωπα και χορηγούς όλο και περισσότερο να βρίσκονται ενάντια στην επιστροφή του, δεν μπορούσε να παραμείνει.

«Στους οπαδούς της Σάντος και στους ανθρώπους μου, να είστε βέβαιοι ότι θα σας αποδείξω την αθωότητά μου», δήλωσε ο Ρόμπινιο σε ένα βίντεο μήνυμα που κυκλοφόρησε στο Instagram την Παρασκευή.