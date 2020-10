Κόσμος

Γαλλία: συγκλονίζει η δολοφονία καθηγητή για σκίτσα του Μωάμεθ

Με καθαρό ποινικό μητρώο ο 18χρονος δράστης. Σειρά συλλήψεων από τις Αρχές. Σοκ στη Γαλλία από τη νέα "ισλαμιστική τρομοκρατική επίθεση".

Η χθεσινή δολοφονία καθηγητή που έδειξε στους μαθητές του σκίτσα του Μωάμεθ συγκλονίζει τη Γαλλία, η οποία επλήγη για ακόμη μια φορά από μια "ισλαμιστική τρομοκρατική επίθεση", όπως τη χαρακτήρισε ο πρόεδρος της χώρας Εμανουέλ Μακρόν, τρεις εβδομάδες μετά την επίθεση μπροστά στα παλιά γραφεία του σατιρικού εντύπου Charlie Hebdo.

"Δεν θα νικήσουν. Ο σκοταδισμός δεν θα νικήσει", δήλωσε, εμφανώς ταραγμένος, ο Μακρόν, καλώντας χθες το βράδυ τη Γαλλία να σχηματίσει "ενιαίο μέτωπο" μετά τη δολοφονία του καθηγητή ιστορίας και γεωγραφίας έξω από το σχολείο στο οποίο δίδασκε στην Κονφλάν Σεντ Ονορίν, στα δυτικά προάστια του Παρισιού.

Πέντε επιπλέον πρόσωπα τέθηκαν υπό κράτηση κατά τη διάρκεια της νύχτας στη Γαλλία, με τα οποία ανέρχεται σε εννέα ο συνολικός αριθμός των προφυλακισμένων στο πλαίσιο της υπόθεσης αυτής, δήλωσε δικαστική πηγή. Μεταξύ των πέντε νέων προσώπων που συνελήφθησαν βρίσκονται οι γονείς μαθητή του σχολείου της Κονφλάν Σεντ Ονορίν, όπου δίδασκε ο καθηγητής. Τα πρόσωπα αυτά είχαν διένεξη με τον καθηγητή όσον αφορά τα σκίτσα του Μωάμεθ που είχε δείξει στην τάξη.

Οι άλλοι τρεις από τους επιπλέον πέντε που συνελήφθησαν δεν ανήκουν στο οικογενειακό περιβάλλον του δράστη. Τέσσερα πρόσωπα, μεταξύ των οποίων και ένας ανήλικος, που ανήκουν στο οικογενειακό περιβάλλον του δράστη, είχαν συλληφθεί νωρίτερα στο Εβρέ, στη βορειοδυτική Γαλλία.

Η ταυτότητα του δράστη της δολοφονίας, πάνω στον οποίο βρέθηκε αναγνωριστικό έγγραφο, επιβεβαιώθηκε από τους ανακριτές, σύμφωνα με την ίδια δικαστική πηγή. Πρόκειται για έναν Ρώσο τσετσενικής καταγωγής ηλικίας 18 ετών, ο οποίος είχε γεννηθεί στη Μόσχα. Αυτός είχε ιστορικό του κοινού ποινικού δικαίου, αλλά είχε καθαρό μητρώο και δεν ήταν γνωστή μια ριζοσπαστικοποίησή του.

Ο δράστης της επίθεσης, ο οποίος φώναξε "Αλάχ Ακμπάρ" και σκοτώθηκε από την αστυνομία, σύμφωνα με πηγή προσκείμενη στην έρευνα, δεν έχει μέχρι στιγμής κατονομαστεί. Σε αναγνωριστικό έγγραφο που βρέθηκε πάνω του αναφέρεται ότι ήταν γεννηθείς το 2002 στη Μόσχα, σύμφωνα με δικαστική πηγή.

Οι αρχές ερευνούν επίσης μήνυμα που αναρτήθηκε σε λογαριασμό στο Twitter, ο οποίος έχει πλέον κλείσει, το οποίο έδειχνε μια φωτογραφία με το πρόσωπο του θύματος, κάτω από την οποία ο Μακρόν χαρακτηριζόταν "ηγέτης των απίστων". Οι αρχές ερευνούν αν αυτός που το ανήρτησε, ο οποίος δηλώνει πως θα εκδικηθεί αυτόν "που τόλμησε να ταπεινώσει τον Μωάμεθ", είναι ο δράστης της δολοφονίας του καθηγητή.

Σύμφωνα με τα πρώτα στοιχεία της έρευνας, ο καθηγητής έδειξε την περασμένη εβδομάδα στους μαθητές του σκίτσο του Μωάμεθ. Αναφορά υποβλήθηκε στον Ροντριγκό Αρενάς, συμπρόεδρο της Ομοσπονδίας Συλλόγων Γονέων και Κηδεμόνων, η οποία έκανε λόγο για "έναν εξαιρετικά εκνευρισμένο πατέρα".

Ο καθηγητής που δολοφονήθηκε, σύμφωνα με τον Αρενάς, "παρότρυνε τους μουσουλμάνους μαθητές να βγουν από την τάξη" προτού δείξει το σκίτσο του Μωάμεθ.

"Βαρβαρότητα"

Συγκλονισμένοι από το αδιανόητο αυτό έγκλημα δήλωναν χθες το βράδυ μαθητές και γονείς που συνάντησε το AFP στην συνοικία όπου έγινε η επίθεση, την οποία οι ίδιοι περιέγραψαν ως ήρεμη περιοχή, χωρίς ιστορικό εγκλημάτων.

"Τον είχα δει σήμερα, είχε μπει στην τάξη μου για να δει τον καθηγητή μας, με συγκλονίζει το γεγονός ότι δεν θα τον ξαναδώ ποτέ πια", δήλωσε ο Τιαγκό, μαθητής. "Έχουμε την εντύπωση ότι αυτά συμβαίνουν μόνον σε άλλους, αλλά όχι, συνέβη στην πόρτα μας, στο σπίτι μας", συμπλήρωσε ο πατέρας του, ο Αλφρεντό.

Η δολοφονία προκάλεσε επίσης κύμα αγανάκτησης στον γαλλικό πολιτικό κόσμο, ανεξαρτήτως κομμάτων. Στη γαλλική Εθνοσυνέλευση, οι βουλευτές σηκώθηκαν όρθιοι για να "αποτίσουν φόρο τιμής στην μνήμη" του καθηγητή και να καταδικάσουν την "αποτρόπαιη επίθεση". "Η δολοφονία ενός καθηγητή ιστορίας συνιστά επίθεση στην ελευθερία της έκφρασης και τις αξίες της Δημοκρατίας", αναφέρει σε μήνυμά του στο Twitter ο πρόεδρος της Εθνοσυνέλευσης Ρισάρ Φεράν. "Την τρομερή δολοφονία ενός καθηγητή" καταδίκασε επίσης μέσω Twitter ο πρώην πρόεδρος Φρανσουά Ολάντ. "Περισσότερο από ποτέ πρέπει να μείνουμε ενωμένοι απέναντι στην βαρβαρότητα και τον σκοταδισμό. Η σκέψη μου στρέφεται στην οικογένεια του καθηγητή και σε όλη την εκπαιδευτική κοινότητα", πρόσθεσε ο Ολάντ, ο οποίος ήταν πρόεδρος της Γαλλίας το 2015, όταν η χώρα συγκλονίστηκε από τις φονικότερες τρομοκρατικές επιθέσεις στην ιστορία της.

Το "αβάσταχτο επίπεδο βαρβαρότητας" της επίθεσης αυτής καταδίκασε η πρόεδρος του ακροδεξιού Εθνικού Συναγερμού Μαρίν Λεπέν, ενώ ο ηγέτης της ριζοσπαστικής αριστεράς Ζαν-Λικ Μελανσόν εξέφρασε την καταδίκη του για το "αποτρόπαιο έγκλημα".

Το Charlie Hebdo, η συντακτική ομάδα του οποίου αποδεκατίστηκε τον Ιανουάριο του 2015, εξέφρασε στο Twitter "τη φρίκη και την αγανάκτησή του", σημειώνοντας ότι "η μισαλλοδοξία πέρασε σε άλλα επίπεδα". Η επίθεση διαπράχθηκε τρεις εβδομάδες ακριβώς μετά την επίθεση με μπαλτά από 25χρονο Πακιστανό μπροστά από τα παλιά γραφεία του Charlie Hebdo. Ο δράστης αυτής της ισλαμιστικής επίθεσης δήλωσε στους ανακριτές ότι ενήργησε σε αντίδραση στη δημοσίευση και αναδημοσίευση από το περιοδικό σκίτσων του Μωάμεθ στις αρχές του Σεπτεμβρίου, όταν άρχισε η δίκη για την επίθεση του Ιανουαρίου του 2015. Μαζί με τον Πατί, 259 άνθρωποι έχουν πέσει θύματα του άνευ προηγουμένου κύματος τζιχαντιστικών επιθέσεων που συγκλονίζει τη Γαλλία από το 2015.