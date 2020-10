Υγεία - Περιβάλλον

Κορονοϊός: σε Κοζάνη και Γιάννενα ο Νίκος Χαρδαλιάς

Στο επίπεδο Aυξημένου Kινδύνου, στο Χάρτη Υγειονομικής Ασφάλειας και Προστασίας της Ελληνικής Κυβέρνησης, από χθες η Κοζάνη.

Στην Κοζάνη μεταβαίνει ο Υφυπουργός Πολιτικής Προστασίας Νίκος Χαρδαλιάς, καθώς ολόκληρη η Περιφερειακή Ενότητα έχει περάσει από χθες στο επίπεδο 4 Aυξημένου Kινδύνου στο Χάρτη Υγειονομικής Ασφάλειας και Προστασίας της Ελληνικής Κυβέρνησης.

Ο Υφυπουργός πραγματοποιεί ευρεία σύσκεψη στην έδρα της Αντιπεριφέρειας, στην αίθουσα του περιφερειακού συμβουλίου, στην οποία θα συμμετάσχουν ο Περιφερειάρχης Δυτικής Μακεδονίας, Γιώργος Κασαπίδης, ο Αντιπεριφερειάρχης και οι τέσσερεις Δήμαρχοι της περιοχής. Τον Νίκο Χαρδαλιά συνοδεύουν ο Γενικός Γραμματέας Δημόσιας Υγείας Παναγιώτης Πρεζεράκος, ο Γενικός Γραμματέας Πολιτικής Προστασίας, Βασίλης Παπαγεωργίου, ο Γενικός Γραμματέας Οικονομικής Πολιτικής, Χρήστος Τριαντόπουλος και ο Διευθυντής Ετοιμότητας και Απόκρισης του ΕΟΔΥ, Σπύρος Σαπουνάς.

Στη συνέχεια, ο Υφυπουργός Πολιτικής Προστασίας θα μεταβεί στα Γιάννενα, όπου στις 12:00 το μεσημέρι θα έχει συνάντηση με τον Περιφερειάρχη Ηπείρου, Αλέξανδρο Καχριμάνη και τους συνεργάτες του, καθώς η Περιφερειακή Ενότητα Ιωαννίνων εμφανίζει και αυτή υψηλό επιδημιολογικό φορτίο (επίπεδο 3 Αυξημένης Επιτήρησης).