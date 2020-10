Υγεία - Περιβάλλον

Παρασκευής στον ΑΝΤ1 για κορονοϊό: γιατί δεν μπορούμε να μειώσουμε τα κρούσματα (βίντεο)

«Εν δυνάμει δολοφόνους» χαρακτήρισε όσους δεν πιστεύουν ότι υπάρχει κορονοϊός, Έλληνας που κατοικεί στο Λονδίνο και νόσησε.