ΣΥΡΙΖΑ: μια οφειλόμενη απάντηση σε Σταϊκούρα

Κοινή ανακοίνωση από Αχτσιόγλου και Τσακαλώτο.

Η βουλευτής Επικρατείας και τομεάρχης Οικονομικών του ΣΥΡΙΖΑ, Έφη Αχτσιόγλου και ο κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος και συντονιστής Οικονομικού Κύκλου του ΣΥΡΙΖΑ, Ευκλείδης Τσακαλώτος, σε κοινή τους ανακοίνωση και απαντώντας στον κ. Σταϊκούρα, τονίζουν ότι «τα νούμερα είναι πράγματι αμείλικτα και μαρτυρούν το εξής: Η πορεία από την ύφεση προς την ανάπτυξη ήρθε με τη διακυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ. Εν αντιθέσει με τις προηγούμενες κυβερνήσεις που έφεραν την ύφεση και τα μνημόνια».

Όπως τονίζουν στη συνέχεια «και για να τελειώνουμε με αυτό το παραμύθι, η μόνη δυνατή ερμηνεία, κ. Σταϊκούρα, είναι ότι αλλού στην Ευρώπη τα συντηρητικά κόμματα ούτε χρεοκόπησαν τις χώρες τους ούτε τις βύθισαν σε ύφεση 25%. Επέλεξαν, βέβαια, να διαλύσουν τις χώρες του Νότου και, δυστυχώς, σε αυτό βρήκαν συμμάχους εδώ.

Τι ακριβώς δεν καταλαβαίνετε; Στα 5 από τα 6 χρόνια πριν τη χρεοκοπία κυβερνούσε η ΝΔ. Εσείς που ήσασταν; Στο διάστημα 2012-14 πάλι κυβερνούσε η ΝΔ. Απουσιάζατε μήπως σε εκπαιδευτική άδεια ή υπήρξατε υπουργός; Γιατί είπαμε να είμαστε ευγενικοί αλλά κάπου υπάρχει και ένα όριο».