Μητσοτάκης: έτοιμος τον Απρίλιο ο φράχτης στον Έβρο

Ο πρωθυπουργός είπε ότι οι εργασίες προχωρούν ταχύτατα και δεσμεύθηκε να επιστρέψει στον Έβρο για να εγκαινιάσει το έργο...Τα χαρακτηριστικά του φράκτη.

«Είναι το ελάχιστο που μπορούσαμε να κάνουμε για την ασφάλεια των συνόρων και για να αισθάνονται οι πολίτες του Έβρου πιο ασφαλείς», δήλωσε ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης κατά τη συνομιλία που είχε με τους φορείς του Νομού, μετά την παρουσίαση που έγινε στις Φέρες, για την κατασκευή του νέου φράχτη στον Έβρο.

«Θα είμαστε, όπως και σε όλα, στην ώρα μας. Το πρώτο τμήμα του φράχτη δεν άντεξε μόνο του, αλλά επειδή υπήρξε η Αστυνομία, ο Στρατός, οι συνοριοφύλακες, οι Εβρίτες. Κράτησαν το φρόνημα της πατρίδας πολύ υψηλό», πρόσθεσε ο Πρωθυπουργός δεσμευόμενος να επισκεφθεί ξανά την περιοχή μέχρι τον Απρίλιο όποτε και αναμένεται η ολοκλήρωση του έργου. Αυτή τη στιγμή κατασκευάζεται νέος φράχτης μήκους 26 χιλιομέτρων και αναβαθμίζονται παλαιότερα τμήματα μήκους 10 χιλιομέτρων.

Ο διάλογος με τους συνοριοφύλακες

Στη συνέχεια, ο Πρωθυπουργός είχε διάλογο με εκπροσώπους των συνοριοφυλάκων που τον υποδέχτηκαν στην περιοχή. «Θέλουμε να σας ευχαριστήσουμε για τη στήριξη της πολιτείας σε αυτό το δύσκολο έργο που ήδη εδώ και πολλά χρόνια κάνουμε: για τις νέες προσλήψεις συναδέλφων μετά από 18 χρόνια. Είναι πραγματικά μεγάλη στήριξη για εμάς» είπε στον Πρωθυπουργό ο εκπρόσωπος των συνοριοφυλάκων, Παναγιώτης Χαρέλας. Ο κ. Μητσοτάκης τον ευχαρίστησε και ανέφερε: «ήταν μία δέσμευση την οποία είχαμε αναλάβει».

«Ο τελευταίος τιτάνιος αγώνας που κάναμε στις Καστανιές και σε όλο τον Έβρο τον περασμένο Μάρτιο, δείχνει ουσιαστικά ότι μπορούμε να τα καταφέρουμε όλοι μαζί με τη βοήθεια και τη στήριξη της πολιτείας» τόνισε ο εκπροσωπος των συνοριοφυλάκων για να λάβει την ακόλουθη απάντηση από τον Κυριάκο Μητσοτάκη: «Γι’ αυτό και είμαστε εδώ για να σας ενισχύσουμε και με τεχνικά μέσα αλλά και με ανθρώπινο δυναμικό».

Οι νέες προσλήψεις συνοριοφυλάκων

Σημειώνεται ότι 400 νέοι μόνιμοι συνοριοφύλακες αναλαμβάνουν άμεσα καθήκοντα στον Έβρο, άλλοι 800 στα νησιά του Ανατολικού Αιγαίου και άλλοι 480 στην υπόλοιπη Ελλάδα. Συνολικά, σε ένα χρόνο 1.680 συνοριοφύλακες αναπτύσσονται σε όλα τα σημεία που απαιτούν ενισχυμένη αστυνομική παρουσία, αποφορτίζοντας ταυτόχρονα το προσωπικό της ΕΛ.ΑΣ. από αυτό το έργο, ώστε να αφοσιωθεί στη μάχη της εγκληματικότητας σε πόλεις και χωριά.

Τα χαρακτηριστικά του νέου φράχτη

Η δημιουργία του νέου τεχνητού εμποδίου (φράχτη) στον Έβρο θα συμβάλλει στην προάσπιση των κυριαρχικών δικαιωμάτων της χώρας στέλνοντας παράλληλα ένα σαφές μήνυμα προς πάσα κατεύθυνση ότι η Ελλάδα προστατεύει με επάρκεια τα εξωτερικά ευρωπαϊκά σύνορα. Το έργο συνεπάγεται πολλαπλά οφέλη καθώς πέραν του βασικού αμυντικού-αποτρεπτικού του χαρακτήρα, θα λειτουργήσει και ως ένα σύγχρονο αντιπλημμυρικό έργο με γνώμονα αφενός την ιδιαίτερη γεωμορφολογία του Έβρου και αφετέρου το σεβασμό στην τοπική αγροτική παραγωγή.

Ο νέος φράχτης θα αποτελείται από ισχυρό μεταλλικό κιγκλίδωμα από χάλυβα ύψους 5 μέτρων, και μαζί κατασκευάζονται χωματουργικά έργα συντήρησης, αναβάθμισης και κατασκευής νέων οδών επιτήρησης και συντήρησης των τεχνητών εμποδίων κατά μήκος του ποταμού. Παράλληλα, θα ενισχυθεί ο υφιστάμενος φράχτης με την προσθήκη προς την πλευρά της Ελλάδας συνεχούς ισχυρού μεταλλικού κιγκλιδώματος, επίσης από χάλυβα, συνολικού ύψους 4,3 μέτρων.

Η παρουσίαση για τα χαρακτηριστικά του εμποδίου στον Έβρο έγινε από Υφυπουργό Προστασίας του Πολίτη, Λευτέρη Οικονόμου και στη συνέχεια πήρε τον λόγο ο Σύμβουλος επίβλεψης έργου, Γεώργιος Ντουνιάς. Ο Πρωθυπουργός συνοδευόταν στην επίσκεψη που πραγματοποιεί στον Έβρο από τον Υπουργό Εθνικής Άμυνας, Νίκο Παναγιωτόπουλο, τον Αρχηγό ΓΕΕΘΑ, Στρατηγό Κωνσταντίνο Φλώρο, τον Αρχηγό της ΕΛΑΣ, Αντιστράτηγο Μιχαήλ Καραμαλάκη. Παρόντες ήταν, επίσης, ο Περιφερειάρχης Ανατολικής Μακεδονίας & Θράκης, Χρήστος Μέτιος, ο αντιπεριφερειάρχης Έβρου, Δημήτρης Πέτροβιτς, οι Βουλευτές Έβρου της ΝΔ, Αναστάσιος Δημοσχάκης, Χρήστος Δερμεντζόπουλος και Σταύρος Κελέτσης, ο Δήμαρχος Αλεξανδρούπολης κ. Ζαμπούκης καθώς και εκπρόσωποι φορέων.

Συνάντηση Μητσοτάκη με τον μητροπολίτη Αλεξανδρουπόλεως

Τον μητροπολίτη Αλεξανδρουπόλεως Ανθιμο επισκέφθηκε ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης. Στη διάρκεια του διαλόγου που είχαν ενώπιον των τηλεοπτικών συνεργείων ο μητροπολίτης εξέφρασε την ευγνωμοσύνη του στον πρωθυπουργό για την αποτελεσματική αντιμετώπιση όσων έγιναν στα ελληνοτουρκικά σύνορα τον περασμένο Φεβρουάριο και Μάρτιο. "Μας κάνατε να νιώθουμε ασφαλείς και υπερήφανοι", είπε χαρακτηριστικά ο μητροπολίτης στον κ. Μητσοτάκη.

Κάποια στιγμή η συζήτηση έφτασε στον γιο του πρωθυπουργού, Κωνσταντίνο, που υπηρετεί τη στρατιωτική του θητεία στην Αλεξανδρούπολη. Ο κ. Μητσοτάκης επισήμανε ότι ο γιος του θα παραμείνει όλη τη θητεία του στον Εβρο από όπου και θα απολυθεί. Στο σημείο αυτό ο μητροπολίτης είπε «μπράβο» στον πρωθυπουργό γιατί, όπως σχολίασε, οι πατεράδες έρχονται να πάρουν τα παιδιά τους που υπηρετούν εδώ και να τα πάνε αλλού να υπηρετήσουν.

Μετά τη συνάντηση με τον μητροπολίτη, ο πρωθυπουργός επισκέφθηκε τον γιο του στο στρατόπεδο που υπηρετεί. Κατά την παραμονή του στις Φέρες, ομάδα συνοριοφυλάκων πλησίασε τον κ. Μητσοτάκη, τον ευχαρίστησαν για τη στήριξη που τους παρέχει και του πρόσφεραν ως αναμνηστικό δώρο τα διακριτικά της στολής τους.

Στη Σαμοθράκη ο πρωθυπουργός

Γύρω στις 12:00 το μεσημέρι ο κ. Μητσοτάκης αναμένεται να φτάσει στη Σαμοθράκη, όπου θα συναντηθεί με τον δήμαρχο Νίκο Γαλατούμο, τα μέλη του δημοτικού συμβουλίου και εκπροσώπους φορέων του νησιού, ενώ θα επισκεφθεί το Νοσοκομείο και τον αρχαιολογικό χώρο.

Τον πρωθυπουργό συνοδεύουν (άλλοι στον Έβρο και άλλοι στη Σαμοθράκη) οι υπουργοί Εθνικής Άμυνας Νίκος Παναγιωτόπουλος, Πολιτισμού Λίνα Μενδώνη, ο αρχηγός ΓΕΕΘΑ στρατηγός Κωνσταντίνος Φλώρος, οι υφυπουργοί Πολιτικής Προστασίας Λευτέρης Οικονόμου, Εσωτερικών Θεόδωρος Λιβάνιος, Μακεδονίας και Θράκης Θεόδωρος Καράογλου και οι Μάριος Θεμιστοκλέους - ΓΓ Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας, Γιώργος Καραγιάννης - ΓΓ Υποδομών, Ξένια Καπώρη - Διευθύντρια του Ιδιαίτερου Γραφείου ΓΓ Συντονισμού.









