Πολιτική

Χριστοδουλίδης: είμαι έτοιμος να καθίσω στο ίδιο τραπέζι με τον Τσαβούσογλου

"Δεν αποκλείουμε την Τουρκία και ούτε κινούμαστε σε μια αντιτουρκική λογική", τόνισε ο υπουργός Εξωτερικών της Κύπρου.

«Η λογική μας δεν είναι αντιτουρκική αλλά η Τουρκία θα πρέπει να σεβαστεί τις ελάχιστες βασικές αρχές που διέπουν τις σχέσεις καλής γειτονίας ή τον σεβασμό στο Διεθνές Δίκαιο», τονίζει ο υπουργός Εξωτερικών της Κύπρου, Νίκος Χριστοδουλίδης.

Σε δηλώσεις του στο ΑΠΕ-ΜΠΕ και ερωτηθείς σχετικά, ο κος Χριστοδουλίδης αναφέρεται στο έργο του αγωγού East Med, λέγοντας ότι οι κυβερνήσεις της περιοχής έχουν υποχρέωση να εξετάσουν τα δεδομένα και τις πιθανές επιλογές αξιοποίησης των φυσικών πόρων. Μέσα σε αυτές εντάσσεται και ο συγκεκριμένος αγωγός. «Η υλοποίηση του συγκεκριμένου σχεδίου ή η τελική απόφαση για την επιλογή, η οποία θα ακολουθηθεί είναι άμεσα συνυφασμένη και με άλλα δεδομένα, πέραν των πολιτικών, όπως οικονομικά, τεχνικά κ.ο.κ. Εμείς ως κυβερνήσεις στην περιοχή εργαζόμαστε και αξιοποιούμε όλα τα πιθανά σενάρια, θα πρέπει να τα μελετήσουμε και στο τέλος της ημέρας θα έρθει η ίδια η αγορά να επιλέξει, λαμβάνοντας φυσικά υπόψη και πολιτικά δεδομένα, τα οποία δε μπορούν να παραγνωριστούν, ποια είναι η καλύτερη επιλογή».

Σε ερώτηση του ΑΠΕ-ΜΠΕ για το ρόλο που διαδραματίζει η Τουρκία σε αυτό το σχεδιασμό ο κος Χριστοδουλίδης επισημαίνει χαρακτηριστικά: «Δεν αποκλείουμε την Τουρκία και ούτε κινούμαστε σε μια αντιτουρκική λογική. Αντίθετα θα θέλαμε την Τουρκία να είναι μέρος αυτών των εξελίξεων των συνεργασιών που αναπτύσσονται στην περιοχή, που ναι μεν ξεκίνησαν με την ενέργεια αλλά έχουν επεκταθεί σε πολλά άλλα θέματα. Όμως, η Τουρκία θα πρέπει να σεβαστεί τις ελάχιστες βασικές αρχές που διέπουν τις σχέσεις καλής γειτονίας ή τον σεβασμό στο Διεθνές Δίκαιο».

Ερωτηθείς σε ποιο σημείο βρίσκονται οι σχεδιασμοί με την Ελλάδα για την υπογραφή ΑΟΖ ανάμεσα στις δύο χώρες, ο Κύπριος ΥΠΕΞ απαντά: «Έχουμε πει κατ' επανάληψη για αυτό το θέμα ότι όταν πρέπει να μιλήσουμε δημόσια για αυτό το θέμα και όταν θα υπάρχει κάτι το οποίο θα πρέπει να ανακοινωθεί δημοσίως, να είσαστε σίγουρη ότι θα το κάνουμε». Σε ό,τι αφορά την επανέναρξη των διαπραγματεύσεων για το Κυπριακό, ο Ν. Χριστοδουλίδης τονίζει ότι η Ελληνοκυπριακή πλευρά αναμένει την ανάδειξη του τελικού νικητή στις λεγόμενες εκλογές στα κατεχόμενα, κάτι το οποίο άλλωστε έχει τεθεί ως ορόσημο από την Τουρκία για τον καθορισμό περαιτέρω εξελίξεων στο Εθνικό μας θέμα.

«Εχουμε μια εκλογική διαδικασία στις κατεχόμενες περιοχές, η οποία είναι καθοριστικής σημασίας. Αναμένουμε, αμέσως μετά την εκλογική διαδικασία, τον Γενικό Γραμματέα να εκδηλώσει την πρωτοβουλία του για επανέναρξη των συνομιλιών από εκεί που έμειναν στο Κραν Μοντανά με μοναδικό στόχο τη θετική κατάληξη για επίλυση του Κυπριακού στη βάση της συμφωνημένης μορφής λύσης της διζωνικής δικοινοτικής ομοσπονδίας. Η Τουρκία τοποθετείται θετικά στο ενδεχόμενο μιας συνάντησης 5+1, ως προπαρασκευαστική συνάντηση, για επανέναρξη των συνομιλιών. Απαντώντας θετικά σε αυτή την πρόταση ή για να το θέσω καλύτερα σε αυτό το ενδεχόμενο, η Τουρκία θέτει δύο προϋποθέσεις: Η πρώτη είναι ότι όλες οι επιλογές πρέπει να είναι στο τραπέζι, σε σχέση με τον επιδιωκόμενο στόχο και δεύτερον ότι θα πρέπει να ξεκινήσει μια νέα διαδικασία, δηλαδή όχι από εκεί που μείναμε στο Κραν Μοντανά.

Σε σχέση με τον επιδιωκόμενο στόχο, είναι ξεκάθαρος, καθορίζεται από ψηφίσματα, από προσεγγίσεις, κανείς δεν μπορεί να αμφισβητήσει ποιος είναι ο επιδιωκόμενος στόχος. Πέραν αυτών, μιλάμε για επανέναρξη των συνομιλιών από εκεί που μείναμε στο Κραν Μοντανά. Αξιοποιώντας το κεκτημένο, αν μπορώ να το χαρακτηρίσω έτσι, της τελευταίας διαπραγματευτικής διαδικασίας, όπου έγινε πολλή σημαντική δουλειά, υπήρξαν σημαντικότατες συγκλίσεις, γνωρίζουν πού είναι οι διαφορές, πού είναι οι διαφωνίες και απο εκεί θα πρέπει να ξεκινήσει μια νέα προσπάθεια. Αρα, αναμένουμε μετά την εκλογική διαδικασία στις κατεχόμενες περιοχές την ανάπτυξη της πρωτοβουλίας του ΓΓ. Ο ίδιος θα αποφασίσει πώς θα την εκδηλώσει, καλώντας για παράδειγμα τα ενδιαφερόμενα μέρη, ή στέλνοντας την κα Λουτ ή μέσω παρέμβασης οποιυδήποτε άλλου. Εναπόκειται στον ίδιο τον ΓΓ. Εχει τη βούληση να το πράξει και αυτό είναι το σημαντικό, έτσι ώστε να ξεκινήσει η διαδικασία των διαπραγματεύσεων, από εκεί που έμειναν στο Κραν Μοντανά.

Ο ίδιος ο ΓΓ μιλάει για την ανάγκη ύπαρξης ενός κατάλληλου περιβάλλοντος μέσα στο πλαίσιο του οποίου θα διεξαχθούν οι διαπραγματεύσεις. Ο στόχος δεν είναι έναρξη των διαπραγματεύσεων για χάρη των διαπραγματεύσεων. Είναι επανέναρξη διαπραγματεύσεων προκειμένου να καταλήξουμε σε ένα θετικό αποτέλεσμα και ένα περιβάλλον το οποίο θα σπρώχνει θετικά ή θα επηρεάσει θετικά τον διάλογο. Άρα, σε ό,τι αφορά μια προπαρασκευαστικού τύπου συνάντηση όπου θα ανακοινωθεί η επίσημη επανέναρξη των συνομιλιών από εκεί που έμειναν στο Κραν Μοντανά, θεωρούμε ότι θα ήταν καλό να συνοδευτεί και από μια συμφωνία συναντίληψης ανάμεσα σε όλα τα εμπλεκόμενα μέρη για την ανάγκη ύπαρξης αυτού του κατάλληλου περιβάλλοντος το οποίο θα σπρώχνει θετικά και θα βοηθά τη διαπραγματευτική διαδικασία».

Καταλήγοντας ο κος Χριστοδουλίδης δεν αποκλείει συνάντηση με τον Τούρκο ομόλογό του. «Εγώ είμαι έτοιμος να καθίσω στο ίδιο τραπέζι με τον κο Τσαβούσογλου και να συζητήσουμε το οποιοδήποτε θέμα. Η ΚΔ έχει απευθύνει πρόκληση προς την Τουρκία για καθορισμό των θαλασσίων μας συνόρων στα ΒΔ. Η αν δεν επιθυμούν να παραπέμψουμε το θέμα στο Διεθνές Δικαστήριο της Χάγης».