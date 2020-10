Κοινωνία

Άγρια δολοφονία στον Πειραιά

Βγήκαν τα μαχαίρια το πρωί σε πολυσύχναστο δρόμο.

Φωτογραφία αρχείου

Τραγική κατάληξη είχε η συμπλοκή δυο αλλοδαπών στη συμβολή των οδών Βασιλέως Γεωργίου και Εθνικής Αντιστάσεως στο κέντρο του Πειραιά, το πρωί του Σαββάτου.

Δυο άντρες με καταγωγή από Ιορδανία και Υεμένη, συνεπλάκησαν για άγνωστη αιτία, με τον έναν από αυτούς να πέφτει νεκρός και τον άλλον να συλλαμβάνεται λίγο αργότερα.