Αθλητικά

Κορονοϊός - Γαλλία: προς αναβολή το πρωτάθλημα μπάσκετ

Όλο και περισσότερες ομάδες αντιμετωπίζουν προβλήματα με τα διαδοχικά κρούσματα κορονοϊού.

Η Jeep Elite LNB Pro A, κορυφαία κατηγορία ανδρών στο μπάσκετ της Γαλλίας, οδεύει προς αναγκαστική διακοπή λόγω του κορονοϊού.

Όπως αναφέρει η ιστοσελίδα της γαλλικής εφημερίδας L’ Equipe, «αντιμέτωποι με ένα ολοένα και πιο περίπλοκο περιβάλλον υγείας, οι ομάδες ζητούν από το National League να σκεφτεί πιθανή διακοπή της σεζόν».