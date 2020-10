Κοινωνία

Κορονοϊός: πέθανε ο Εδμόνδος Κασιμάτης

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Ο αγαπητός σε όλη την παροικία πρόεδρος της αλεξανδρινής κοινότητας κατέληξε το πρωί από επιπλοκές του κορονοϊού...

Πέθανε σήμερα από επιπλοκές του κορονοϊού, σε ηλικλία 83 ετών, ο πρόεδρος της Ελληνικής Κοινότητας Αλεξανδρείας, Εδμόνδος Κασιμάτης. Ο 22ος πρόεδρος της πρεσβυγενούς Ελληνικής Κοινότητας Αλεξανδρείας εξελέγη στις 27 Απριλίου του 2017 και παρέμεινε στη θέση του έως τις 16 Οκτωβρίου 2020.

Ο αγαπητός σε όλη την παροικία πρόεδρος της αλεξανδρινής κοινότητας και επί σειρά ετών πρόεδρος του Ελληνικού Ναυτικού Ομίλου Αλεξανδρείας κατέληξε τις πρώτες πρωινές ώρες σε νοσοκομείο της Αλεξάνδρειας.

Η Ελληνική Κοινότητα Αλεξανδρείας, σε ανακοίνωσή της, εκφράζει θερμά συλλυπητήρια στη σύζυγό του, Αικατερίνη και τον γιο του, Νικόλα και καλεί «όλη την αλεξανδρινή παροικία, όλους τους Αλεξανδρινούς ανά τον κόσμο, να προσευχηθούν για την ανάπαυση της ψυχής του, μέσα από την οποία προσέφερε ο αείμνηστος Εδμόνδος Κασιμάτης με όλη του τη δύναμη στον Αιγυπτιώτη Ελληνισμό, με τη δύναμη ενός νέου και με τη σοφία ενός πραγματικά μεγάλου Αλεξανδρινού, τον οποίον πάντα θα θυμούνται οι Αιγυπτιώτες με συγκίνηση και θα νοσταλγούν τις συμβουλές του και την απέραντη αγάπη του για την ελληνική παροικία στη Χώρα του Νείλου».

Η κηδεία του προέδρου της Ελληνικής Κοινότητας Αλεξανδρείας θα πραγματοποιηθεί σήμερα, στις 15:00, στα Ελληνικά Κοιμητήρια της Αλεξάνδρειας. Σημειώνεται. ότι ο πρεσβυγενής παροικιακός οργανισμός κήρυξε τριήμερο πένθος σε όλες τις υπηρεσίες του.

Τη θλίψη της Αλεξανδρινής Εκκλησίας για την απώλεια του προέδρου της Ελληνικής Κοινότητας Αλεξανδρείας, Εδμόνδου Κασιμάτη εξέφρασε ο Πατριάρχης Αλεξανδρείας και πάσης Αφρικής, Θεόδωρος Β'. «Έφυγε από τη ζωή ένας ευπατρίδης, το καύχημα του Ελληνισμού της Αλεξάνδρειας και της Αιγύπτου γενικώς, ο μεγάλος στην ψυχή και την καρδιά, Εδμόνδος Κασιμάτης», δήλωσε Αλεξανδρινός προκαθήμενος. «Ο αείμνηστος πρόεδρος σφράγισε με την παρουσία του τη σύγχρονη ιστορία της ελληνικής παροικίας στην Αλεξάνδρεια. Δυστυχώς, η ομογένειά μας σήμερα έγινε κατά πολύ πτωχότερη και αδύναμη», πρόσθεσε.

«Η Εκκλησία του Αγίου Μάρκου και εγώ προσωπικώς, λυπούμεθα για την απώλεια του εκλεκτού μέλους του Πατριαρχείου Αλεξανδρείας, μακαριστού Εδμόνδου Κασιμάτη. Η προσευχή μας θα είναι καθημερινή προς τον Θεό της συγγνώμης και της αγάπης, ώστε να αναπαύσει την ψυχή του ευγενούς αδελφού και φίλου Εδμόνδου, και να δίδει κουράγιο και βάλσαμο παρηγορίας στην εξαιρετική και σπουδαία οικογένειά του. Αιωνία αυτού η μνήμη», κατέληξε ο πατριάρχης Αλεξανδρείας.