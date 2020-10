Τεχνολογία - Επιστήμη

Η Space X σχεδιάζει για το 2024 την πρώτη μη επανδρωμένη αποστολή της στον Άρη

Η σχεδιαζόμενη αποστολή θα γίνει με τον υπό κατασκευή μεγάλο επαναχρησιμοποιούμενο πύραυλο Starship, ύψους 120 μέτρων και διαμέτρου εννέα μέτρων.

Η διαστημική εταιρεία Space X έχει θέσει ως εφικτό στόχο την εκτόξευση της πρώτης μη επανδρωμένης αποστολής στον Άρη το 2024, όπως δήλωσε ο ιδρυτής και διευθύνων σύμβουλός της, Ίλον Μασκ.

Μιλώντας στο συνέδριο της Διεθνούς Εταιρείας του Άρη, ο φιλόδοξος Μασκ ανέφερε: «Νομίζω πως έχουμε καλές πιθανότητες να προφτάσουμε το δεύτερο "παράθυρο" μετάβασης στον Άρη». Αυτό το «παράθυρο» εμφανίζεται κάθε 26 μήνες, όταν οι τροχιές της Γης και του «κόκκινου πλανήτη» πλησιάζουν, οπότε το διαπλανητικό ταξίδι γίνεται πιο σύντομο. Φέτος το καλοκαίρι, οι ΗΠΑ, η Κίνα και τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα εκμεταλλεύθηκαν αυτήν τη συγκυρία για να στείλουν διαστημικά σκάφη στον γειτονικό πλανήτη. Το επόμενο «παράθυρο» ανοίγει το 2022, ενώ το μεθεπόμενο το 2024 και είναι αυτό που θέλει να αξιοποιήσει η Space X.

Η σχεδιαζόμενη αποστολή θα γίνει με τον υπό κατασκευή μεγάλο επαναχρησιμοποιούμενο πύραυλο Starship, ύψους 120 μέτρων και διαμέτρου εννέα μέτρων, ο οποίος θα διαθέτει και μεγάλη διαστημική άκατο. Το ίδιο διαστημικό όχημα σχεδιάζεται για αποστολές στη Σελήνη από το 2022, καθώς και για ταξίδια γύρω από τη Γη. Ο Μασκ έχει δηλώσει ότι οι άνθρωποι πρέπει να αποκτήσουν μόνιμη παρουσία στον Άρη ως δικλίδα ασφαλείας στην περίπτωση που η Γη γίνει ακατοίκητη, π.χ. λόγω πυρηνικού πολέμου ή πτώσης αστεροειδούς. Όμως, η Space X δεν προτίθεται να αναλάβει η ίδια την κατασκευή μίας αρειανής βάσης, απλώς θα περιοριστεί στον ρόλο της ως μεταφορικής εταιρείας για ανθρώπους και εμπορεύματα από και προς τον γειτονικό πλανήτη.

Εάν το χρονοδιάγραμμα όντως τηρηθεί (ο Μασκ φημίζεται για τις υπεραισιόδοξες προβλέψεις του), τότε η πρώτη εκτόξευση της Space X για τον Άρη το 2024 θα γίνει το ίδιο έτος που οι αστροναύτες της NASA θα πάνε ξανά στη Σελήνη στο πλαίσιο του νέου προγράμματος «Άρτεμις», διαδόχου του προγράμματος«Απόλλων». Η Space X σκοπεύει, επίσης, να κάνει ταξίδια για διαστημικούς τουρίστες με το Starship γύρω από τη Σελήνη, ξεκινώντας από το 2023, σύμφωνα με το Space.com. Ακόμη, η Αμερικανική Διαστημική Υπηρεσία έχει επιλέξει τη Space X ως μία από τις τρεις εταιρείες που θα αναπτύξουν σεληνιακές ακάτους για το πρόγραμμα «Άρτεμις».