Τοπικά Νέα

Μολότοφ και προσαγωγές έξω από την “Terra Incognita”

Επίθεση με μολότοφ δέχτηκε διμοιρία των ΜΑΤ, που βρισκόταν στην περιοχή της εκκενωθείσας κατάληψης στη Θεσσαλονίκη.

Επίθεση με μολότοφ δέχτηκε γύρω στη μιάμιση τα ξημερώματα διμοιρία των ΜΑΤ, που βρισκόταν στην περιοχή της εκκενωθείσας κατάληψης «Terra Incognita» στη Θεσσαλονίκη.

Σύμφωνα με πληροφορίες από αστυνομικές πηγές, ομάδα αγνώστων κινήθηκε προς τους αστυνομικούς και πέταξε τέσσερις βόμβες μολότοφ, μία εκ των οποίων προκάλεσε μικρές φορές σε σταθμευμένο ΙΧ.

Οι αστυνομικές δυνάμεις προχώρησαν σε έξι προσαγωγές ατόμων που βρίσκονταν στην περιοχή και κρίθηκαν ύποπτα. Σε βάρος τους δεν προέκυψε κάποιο επιβαρυντικό στοιχείο και οι έξι προσαχθέντες αφέθηκαν ελεύθεροι.

H κατάληψη Terra Incognita, σε κτήριο ιδιοκτησίας του ΑΠΘ, στην περιοχή των οδών Ολύμπου και Τάσκου Παπαγεωργίου στο κέντρο της Θεσσαλονίκης, είχε εκκενωθεί τον περασμένο Αύγουστο. Το κτήριο τελούσε υπό κατάληψη από τον Φεβρουάριο του 2004.