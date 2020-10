Υγεία - Περιβάλλον

Κορονοϊός - Κικίλιας: εύθραυστη η μερική σταθεροποίηση των κρουσμάτων στην Αττική

«Κάνουμε ό,τι είναι ανθρωπίνως δυνατόν για να αντέξει το ΕΣΥ», τόνισε ο κ. Κικίλιας, ενώ χαρακτήρισε τεράστια επιτυχία για τη χώρα το νέο Γραφείο του ΠΟΥ στην Ελλάδα.

Τεράστια επιτυχία για τη χώρα χαρακτήρισε το νέο Γραφείο του ΠΟΥ στην Ελλάδα ο υπουργός Υγείας, Βασίλης Κικίλιας, συμπληρώνοντας πως είναι πολύ μεγάλη αναγνώριση από τον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας για την προσπάθεια που έχει γίνει στη διαχείριση της πανδημίας, στην εφαρμογή του αντικαπνιστικού νόμου, στις μεταρρυθμίσεις στην Πρωτοβάθμια Φροντίδα Υγείας και στην όλη αντιμετώπιση της κυβέρνησης σε θέματα δημόσιας υγείας.

«Ο πρωθυπουργός της χώρας, ο Κυριάκος Μητσοτάκης, συμφώνησε και έτσι το περιφερειακό Γραφείο του ΠΟΥ για την ποιότητα της υγείας και την ασφάλεια των ασθενών θα εγκατασταθεί στην Αθήνα. Είναι μία τεράστια επιτυχία», ανέφερε χαραχτηριστικά.

Σχολιάζοντας την μερική σταθεροποίηση των κρουσμάτων στην Αττική, ο κ. Κικίλιας είπε ότι είναι εύθραυστη: «Προφανώς, όσο δυσκολεύουν οι καιρικές συνθήκες και προχωράμε προς τον χειμώνα, άρα όσο οι πολίτες μας κλείνονται περισσότερο σε εσωτερικούς χώρους που δεν αερίζονται καλά, που ο συγχρωτισμός μεγαλώνει, δυσκολεύουν οι συνθήκες. Για αυτό, η προσπάθεια που κάνουμε είναι να μη μπούμε στον χειμώνα με κακά επιδημιολογικά δεδομένα. Βλέπω αυτήν τη στιγμή μία μερική σταθεροποίηση στην Αττική. Όμως, έχει δίκιο ο Γκίκας Μαγιορκίνης, που είπε ότι είναι εύθραυστη, που σημαίνει ότι έγκειται στη συμπεριφορά του καθενός μας το πώς θα εξελιχθεί η κατάσταση στο λεκανοπέδιο.

Ιδιαίτερη αναφορά έκανε ο υπουργός στις 50 νέες κλίνες ΜΕΘ, που θα εγκαινιαστούν την ερχόμενη Δευτέρα, 19 Οκτωβρίου, από τον πρωθυπουργό στο Νοσοκομείο «Σωτηρία». «Κινηθήκαμε τάχιστα, υποσχεθήκαμε 1.200 κλίνες ΜΕΘ μέχρι το τέλος τους έτους, διπλασιάσαμε δηλαδή τις ΜΕΘ μας, προσλάβαμε προσωπικό, εκπαιδεύουμε αυτό το προσωπικό», σημείωσε μιλώντας στον τηλεοπτικό σταθμό Open.

«Ο πρωθυπουργός είναι κοντά στον κόσμο. Χαίρομαι πολύ που το βλέπω αυτό. Θα πάει και στη Σαμοθράκη, έχουμε ένα Κέντρο Υγείας εκεί. Οι ακριτικές περιοχές μάς ενδιαφέρουν πολύ, τις στηρίξαμε το καλοκαίρι με πολλαπλό testing, με 700 παραπάνω υγειονομικούς στα κέντρα τγείας, με πολλαπλό σύστημα αεροδιακομιδών. Είμαι πολύ χαρούμενος και πολύ περήφανος που δεν αντιμετωπίσαμε μεγάλες δυσκολίες και καταφέραμε να ανταπεξέλθουμε το καλοκαίρι με τον τουρισμό, με το testing στις πύλες εισόδου. Είναι πολύ σημαντικό να αισθάνονται οι ακρίτες μας ασφάλεια», πρόσθεσε.

«Κάνουμε ό,τι είναι ανθρωπίνως δυνατόν για να αντέξει το ΕΣΥ», τόνισε ο κ. Κικίλιας και επισήμανε: «Έχω πολύ μεγάλη εμπιστοσύνη στους γιατρούς μας, στους επιστήμονές μας, στους νοσηλευτές μας, στους τραπεζοκόμους, στις καθαρίστριες, στους διοικητικούς. Αυτούς τους ανθρώπους που είναι οι ήρωες της διπλανής πόρτας. Τους αγαπώ και τους ευχαριστώ για όλη την προσπάθειά τους. Είμαι κάθε εβδομάδα σε διαφορετικό νοσοκομείο ή κέντρο υγείας. Εκατόν εξήντα κέντρα υγείας κάνουν τεστ σε περιπατητικούς, με συμπτώματα που προσομοιάζουν στον κορονοϊό. Θα τα καταφέρουμε και θα αντέξουμε όλοι μαζί. Θα αντέχουμε όσο ο κόσμος θα συναισθάνεται, θα αγαπά, θα συμπονά και θα φροντίζει τον διπλανό του. Θα καταλαβαίνει ότι όλοι μαζί προφανώς μπορούμε να τα καταφέρουμε και ότι η ανεύθυνη συμπεριφορά, η συμπεριφορά αυτή η οποία θα οδηγήσει στο να επιμολύνουμε ακόμα και άθελά μας το διπλανό μας, τον συνάνθρωπό μας, τον παππού μας, τη γιαγιά μας, θα οδηγήσει, αν γεωμετρικά αυξηθεί αυτή η πίεση, σε πολύ μεγάλη δυσκολία το Εθνικό Σύστημα Υγείας, όπως οδήγησε σε πολύ μεγάλη δυσκολία πολύ πιο ισχυρές χώρες, πολύ πιο πλούσιες χώρες».

«Πρώτα οι ασθενείς, οι άνθρωποι που δεν μπορούν ή δεν έχουν. Η μεγαλύτερη δύναμη για έναν άνθρωπο είναι η ελπίδα και η αγάπη για τον συνάνθρωπό του. Και αυτός είναι ο τρόπος με τον οποίο κινείται η ελληνική κυβέρνηση και το θέμα αυτό δεν είναι κομματικό, δεν είναι μικροπολιτικό. Θέλω να καταλάβουν όλοι ότι η αξία της ανθρώπινης ζωής είναι πέρα και πάνω από όλα αυτά και για αυτό θέλω να ευχαριστήσω μέσα από την καρδιά μου τη συντριπτική πλειοψηφία των συμπολιτών μας, αλλά και υπεύθυνους πολιτικούς από όλα τα κόμματα που στήριξαν και στηρίζουν αυτήν την προσπάθεια. Πρέπει να σώσουμε τις ευπαθείς ομάδες, να σώσουμε τους μεγάλους ανθρώπους σε ηλικία, πρέπει να προσφέρουμε αλληλεγγύη και στήριξη σε αυτούς που δεν μπορούν και δεν έχουν», κατέληξε ο υπουργός Υγείας.