Κορονοϊός - Χαρδαλιάς: κρίσιμη η κατάσταση στην Κοζάνη

Την ανησυχία του για την επιδημιολογική εικόνα που παρουσιάζουν η Κοζάνη, αλλά και πόλεις όπως η Καστοριά, η Θεσσαλονίκη και τα Ιωάννινα, εξέφρασε ο υφυπουργός για θέματα Πολιτικής Προστασίας Νίκος Χαρδαλιάς αμέσως μετά την σύσκεψη που πραγματοποιήθηκε στην Περιφέρεια δυτικής Μακεδονίας με τον Περιφερειάρχη, τους δημάρχους και τους εκπροσώπους φορέων της περιοχής.

Ο κ. Χαρδαλιάς απέκλεισε προς το παρόν την πιθανότητα επιβολής περιοριστικών μέτρων, τονίζοντας ότι «οι τέτοιες αποφάσεις βγαίνουν μέσα από διαδικασίες όπου εξετάζονται δείκτες που είναι πολυπαραγοντικοί». Επεσήμανε ότι «η κατάσταση είναι κρίσιμη για όλη την χώρα» και απηύθυνε έκκληση στους πολίτες τις επόμενες ημέρες «να τηρήσουν με αυστηρότητα και ευλάβεια τα μέτρα που έχουν συστήσει οι επιδημιολόγοι». Είπε ότι μπορεί να υπάρχουν φαινόμενα κόπωσης αλλά υπογράμμισε ότι «σε καμία περίπτωση δεν πρέπει να αφήσουμε τις προσπάθειες που έχουμε κάνει να πάνε χαμένες». Τόνισε ότι «ο ελληνικός λαός έχει αποδείξει ότι στις δύσκολες καταστάσεις έχει αντανακλαστικά» και δήλωσε αισιόδοξος ότι και «από αυτή την μάχη θα βγούμε όλοι νικητές».

Χαρακτήρισε «κρίσιμη την κατάσταση που υπάρχει στην ΠΕ Κοζάνης» και τόνισε ότι όλοι οι κάτοικοι πρέπει «να τηρήσουν με πειθαρχία κα ευλάβεια τα μέτρα που οι επιδημιολόγοι έχουν προτείνει» και σε υψηλή προτεραιότητα πρέπει να είναι η χρήση της μάσκας οι αποστάσεις και η προσωπική υγιεινή. Ο κ. Χαρδαλιάς τόνισε ότι από την Κοζάνη ξεκίνησε το πρώτο κύμα του περασμένου Μαρτίου και «από την ίδια περιοχή διαπιστώνουμε ότι ξεκινά και η δεύτερη φάση της πανδημίας». Εξέφρασε αισιοδοξία ότι «η Δυτική Μακεδονία όπως με συνταραγμένο τρόπο κέρδισε την μάχη την περασμένη άνοιξη το ίδιο ακριβώς θα πετύχει και σήμερα με την αντιμετώπιση του δεύτερου κύματος». Ζήτησε από τους πολίτες ανεξάρτητα από την ένταση τον εκνευρισμό η την κόπωση να τηρήσουν απαρέγκλιτα τα μέτρα ώστε η περιοχή να επιστρέψει στο επίπεδο 3.

Για το θέμα της λειτουργίας των Σχολικών μονάδων δήλωσε ότι τα 20 κρούσματα που είχαν εντοπιστεί από την 1η Οκτωβρίου δεν σχετίζονται με ενδοσκοπική συρροή, εξήγησε ότι «τα σχολεία θα συνεχίσουν να λειτουργούν κανονικά» και ότι «εάν παρουσιαστεί ενδοσχολική συρροή θα κάνουμε το αυτονόητο». Απαντώντας εμμέσως στην επιστολή των τεσσάρων δήμαρχων της ΠΕ Κοζάνης που ζητούσαν την εκ περιτροπής λειτουργίας των σχολικών μονάδων η την διδασκαλία μέσω τηλεδιάσκεψης ο Νίκος Χαρδαλιάς τόνισε ότι «υπάρχουν και διαφορετικές απόψεις για το θέμα της λειτουργίας των σχολείων αλλά όμως υπάρχουν και οι απόψεις των επιδημιολόγων τις οποίες λαμβάνουμε υπόψη». Πάντως επεσήμανε ότι στα σχολεία τα παιδιά είναι πιο εύκολο να εφαρμόζουν τα μέτρα προφύλαξης από το να βρίσκονται στις πλατείες η σε άλλους χώρους.

Τέλος απαντώντας σε ερώτηση για τις διαμαρτυρίες του δημάρχου Κοζάνης ως προς την συνεργασία με την Πολιτική προστασία, δήλωσε ότι η συνεργασία του με τον δήμαρχο είναι καλή, όσα έπρεπε να γίνουν για την περιοχή έχουν γίνει από τον ΕΟΔΥ και συμπλήρωσε: «ως παλιός αυτοδιοικητικός έχω μια διαφορετική άνεση επικοινωνίας με τους δημάρχους της περιοχής».

Ο Νίκος Χαρδαλιάς έφθασε στην Κοζάνη με το ελικόπτερο της Πολιτικής Προστασίας συνοδευόμενος από τον γενικό γραμματέα Πολιτικής Προστασίας Βασίλη Παπαγεωργίου ενώ μετά την ολοκλήρωση της συνάντησης του με τους φορείς της Κοζάνης και τον Περιφερειάρχη αναχώρησε για τα Ιωάννινα.

ΕΟΔΥ: 482 έλεγχοι στην Κοζάνη - 27 τα κρούσματα

Σύμφωνα με τα στοιχεία των δράσεων για τους δειγματοληπτικούς ελέγχους που πραγματοποίησαν οι Κινητές Μονάδες Υγείας (ΚΟΜΥ) του Εθνικού Οργανισμού Δημόσιας Υγείας (ΕΟΔΥ) στην Περιφερειακή Ενότητα Κοζάνης, για την Παρασκευή 16 Οκτωβρίου 2020, προκύπτει ότι διενεργήθηκαν περισσότεροι από 400 έλεγχοι σε δομές και κεντρικά σημεία του νομού.

Συγκεκριμένα, στις αποστολές που οργανώθηκαν πραγματοποιήθηκαν συνολικά 482 έλεγχοι (402 αντιγονικοί έλεγχοι γρήγορου τεστ -rapid test- και 80 μοριακοί –pcr). Οι έλεγχοι αφορούσαν ιχνηλατήσεις στενών επαφών επιβεβαιωμένων κρουσμάτων στο Κέντρο Υγείας Κοζάνης (47 δείγματα) και μαζικούς ελέγχους σε κεντρικές πλατείες της Πτολεμαΐδας (100 τεστ) και τις πλατείες Νίκης και Λασσάνη στην Κοζάνη (335 τεστ).

Από τα αποτελέσματα των 402 rapid test ανευρέθηκαν 27 κρούσματα (1 στην πλατεία Πτολεμαΐδας και 26 στις πλατείες της Κοζάνης), ποσοστό 6,7%.