Αθλητικά

Η Γουότφορντ αποθεώνει τον Βλάνταν Ίβιτς

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Η αμυντική επίδοση της ομάδας, πιστώνεται στον τεχνικό της.

«Πέντε παιχνίδια, τέσσερα χωρίς να δεχθεί γκολ. Αποτέλεσμα Ίβιτς».

Με αυτό τα λόγια η Γουότφορντ αποθεώνει στο twitter τον Σέρβο προπονητή της, Βλάνβταν Ίβιτς , ο οποίος στο παρελθόν αγωνίστηκε στην Ελλάδα με ΑΕΚ (2005-07), Άρη (2007-08) και ΠΑΟΚ (2008-12), πριν αναλάβει την τεχνική ηγεσία του «δικέφαλου του Βορρά», πρώτα στους νέους (2013-16) και στην συνέχεια στην πρώτη ομάδα (2016-17).

Στα πέντε πρώτα παιχνίδι της Championship, η Γουότφορντ, έχει 3 νίκες, 1 ισοπαλία και 1 ήττα, έχοντας δεχθεί μόλις ένα γκολ (1-0 εκτός από την Ρέντινγκ).

Βρίσκεται στην 5η θέση της βαθμολογίας με 10 βαθμούς, όσους η 3η Μπόρνμουθ και η 4η Σουόνσι, έχοντας δύο λιγότερους από την κορυφή (Μπρίστολ Σίτι και Ρέντινγκ).