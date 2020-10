Κόσμος

Νέα Ζηλανδία: ιστορική νίκη για την Άρντερν

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Για πρώτη φορά εδώ και δεκαετίες η Νέα Ζηλανδία θα έχει μονοκομματική κυβέρνηση. Τι ρόλο έπαιξε η διαχείριση της πανδημίας του κορονοϊού.

Η πρωθυπουργός της Νέας Ζηλανδίας Τζασίντα Άρντερν δήλωσε ότι το κεντροαριστερό Αριστερό Κόμμα της εξασφάλισε ισχυρή εντολή για τον σχηματισμό κυβέρνησης μετά τις σημερινές εκλογές στις οποίες σημείωσε σαρωτική νίκη.

"Η Νέα Ζηλανδία έδειξε στο Εργατικό Κόμμα την μεγαλύτερη υποστήριξή της σε σχεδόν 50 χρόνια", είπε η Άρντερν στους υποστηρικτές της μετά την εκλογική νίκη της.

Η ισχυρή εντολή που λαμβάνει η 40χρονη Άρντερν σημαίνει ότι θα μπορεί να σχηματίσει την πρώτη μονοκομματική κυβέρνηση της Νέας Ζηλανδίας εδώ και δεκαετίες και να αντιμετωπίσει την πρόκληση να φέρει εις πέρας την προοδευτική μεταμόρφωση που είχε υποσχεθεί στους πολίτες της χώρας της, αλλά δεν κατάφερε να ολοκληρώσει κατά την πρώτη θητεία της στην κυβέρνηση, όπου οι Εργατικοί μοιράζονταν την εξουσία με το εθνικιστικό κόμμα «Πρώτα η Νέα Ζηλανδία».

Μετά την καταμέτρηση του 77% των ψήφων στις εκλογές αυτές, οι οποίες θεωρήθηκαν ευρέως ένα δημοψήφισμα για τον επιθετικό τρόπο με τον οποίο χειρίστηκε η Άρντερν την επιδημία της COVID-19, το Εργατικό Κόμμα της απερχόμενης πρωθυπουργού εξασφαλίζει ποσοστό 49,0%, ενώ το Εθνικό Κόμμα της Κόλινς ακολουθεί με μεγάλη διαφορά, λαμβάνοντας ποσοστό 27%, σύμφωνα με την ανακοίνωση της Εκλογικής Επιτροπής.

Το Εργατικό Κόμμα οδεύει προς την εξασφάλιση 64 από τις 120 έδρες του κοινοβουλίου της χώρας, ο οποίος είναι ο μεγαλύτερος αριθμός εδρών που έχει κερδίσει ποτέ ένα κόμμα μετά το 1996 που υιοθετήθηκε το μεικτό αναλογικό εκλογικό σύστημα στη χώρα.