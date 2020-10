Υγεία - Περιβάλλον

Κορονοϊός – Ιράν: συνεχίζει ακάθεκτη η πανδημία

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Το Ιράν, είναι μακράν, η περισσότερο πληγείσα χώρα της Μέσης Ανατολής.

Ο αριθμός των νεκρών από την covid-19 στο Ιράν αυξήθηκε κατά 253 και έφθασε τους 30.123, ανακοίνωσε σήμερα το υπουργείο Υγείας, ενώ ο αριθμός των επιβεβαιωμένων νέων κρουσμάτων έφθασε στα 526.490.

Το Ιράν είναι η περισσότερο πληγείσα χώρα της Μέσης Ανατολής.

Η εκπρόσωπος του υπουργείου Σίμα Σαντάτ Λαρί δήλωσε στην κρατική τηλεόραση ότι 4.103 νέα κρούσματα καταγράφηκαν μέσα στο τελευταίο 24ωρο.