Υγεία - Περιβάλλον

Βατικανό: Κρούσμα κορονοϊού στην κατοικία του Πάπα

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Συναγερμός στο Βατικανό. Άνδρας, που ζει στην ίδια κατοικία με τον Πάπα Φραγκίσκο, βρέθηκε θετικός στον ιό.

Ένας άνδρας που ζει στην ίδια κατοικία στο Βατικανό με τον Πάπα διαγνώστηκε θετικός στον κορονοϊό και απομονώθηκε, ανακοίνωσε σήμερα η Αγία Έδρα.

Ο άνδρας, ο οποίος δεν κατονομάζεται και είναι ασυμπτωματικός, εγκατάλειψε την κατοικία στη Σάντα Μάρτα και απομονώθηκε μαζί με άλλους με τους οποίους είχε άμεση επαφή, αναφέρει ανακοίνωση.

Και κάποιος άλλος ένοικος της ίδιας κατοικίας, η οποία διαθέτει περίπου 130 δωμάτια και σουίτες, είχε βρεθεί θετικός στον κορονοϊό όταν η πανδημία έπληξε την Ιταλία τον Μάρτιο.

Ο πάπας Φραγκίσκος, ο οποίος είχε υποβληθεί σε αφαίρεση τμήματος του ενός πνεύμονά του λόγω ασθένειας όταν ήταν νέος στην γενέτειρά του την Αργεντινή, υποβάλλεται τακτικά σε εξέταση για τον κορονοϊό.

Το Βατικανό, το μικρότερο ανεξάρτητο κράτος στον κόσμο, που περιβάλλεται από την Ρώμη, έχει επηρεαστεί ελάχιστα από την πανδημία και συνολικά έχουν καταγραφεί εκεί περίπου 24 κρούσματα.

Τρεις κάτοικοι του Βατικανού, που είχαν διαγνωστεί θετικοί, έχουν ιαθεί, προσθέτει η σημερινή ανακοίνωση.

Την περασμένη εβδομάδα, τέσσερα μέλη της παπικής Ελβετικής Φρουράς, βρέθηκαν θετικά στον κορονοϊό.