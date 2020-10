Υγεία - Περιβάλλον

Κορονοϊός: “Έκρηξη” κρουσμάτων και περιορισμοί στην Κύπρο

Έκτακτα μέτρα στην Κύπρο μετά το "άλμα" στα κρούσματα κορονοϊού τα τελευταία 24ωρα.

Τη λήψη νέων περαιτέρω μέτρων αποφάσισε διυπουργική επιτροπή σε συνεργασία με την Συμβουλευτική Επιστημονική Επιτροπή για τον κορονοϊό στην Κύπρο, μετά το πέρας σύσκεψης που πραγματοποιήθηκε υπό τον Πρόεδρο της Κυπριακής Δημοκρατίας, Νίκο Αναστασιάδη, στο Προεδρικό Μέγαρο.

Συγκεκριμένα, μετά τον αυξημένο αριθμό κρουσμάτων κορονοϊού στη χώρα, ιδιαίτερα την τελευταία εβδομάδα, τίθενται σε εφαρμογή -σε παγκύπρια βάση- τα εξής μέτρα:

1. Επιτρέπεται η παρουσία προσώπων σε οικίες και σε δημόσιους χώρους συναθροίσεων, εξαιρουμένων των χώρων εστίασης, με μέγιστο αριθμό συναθροιζομένων τα 10 άτομα ανά οικία/ομάδα, συμπεριλαμβανομένων των ανήλικων παιδιών.

2. Ο εκκλησιασμός σε εκκλησίες, καθώς και οι θρησκευτικές τελετές, τελούνται σύμφωνα με τις κατευθυντήριες οδηγίες της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κύπρου.

3. Επιτρέπεται η διεξαγωγή αγώνων σε αθλητικές εγκαταστάσεις, στο πλαίσιο των αθλητικών πρωταθλημάτων, χωρίς την παρουσία θεατών, προκειμένου να τηρούνται τα σχετικά πρωτόκολλα.

4. Ο μέγιστος αριθμός προσώπων που επιτρέπεται να εξυπηρετούνται στα καταστήματα εστίασης ορίζεται σε 75 άτομα σε εσωτερικούς χώρους και 150 άτομα σε εξωτερικούς χώρους. Εξακολουθεί σε κάθε περίπτωση να ισχύει το μέτρο για τήρηση απόστασης 3 τ.μ. για εσωτερικούς χώρους και 2 τ.μ. για εξωτερικούς χώρους ανά άτομο, ανεξάρτητα από τα τετραγωνικά μέτρα κάθε καταστήματος. Για παράδειγμα, εάν ένας χώρος εστίασης διαθέτει 400 τ.μ. σε εξωτερικό χώρο και με βάση το μέτρο για τήρηση απόστασης 2 τ.μ. ανά άτομο θα μπορούσε να εξυπηρετήσει μέχρι 200 άτομα, ο αριθμός των πελατών δεν μπορεί να υπερβαίνει τα 150. Εάν ένα υποστατικό διαθέτει 300 τ.μ. σε εσωτερικό χώρο και με βάση το μέτρο για τήρηση απόστασης 3 τ.μ. ανά άτομο θα μπορούσε να εξυπηρετήσει μέχρι 100 άτομα, ο αριθμός των ατόμων δεν μπορεί να υπερβαίνει τα 75. Σε κάθε περίπτωση δεν επιτρέπεται η κράτηση πέραν των 10 ατόμων ανά τραπέζι.

5. Απαγορεύεται το cocktail party και τα συγχαρητήρια σε γάμους και βαφτίσεις. Επιτρέπεται μόνο η φυσική παρουσία σε γεύμα ή δείπνο, με μέγιστο αριθμό παρευρισκόμενων τα 350 άτομα.

6. Επιτρέπεται η διοργάνωση εκδηλώσεων, όπως συνέδρια, ημερίδες, συνελεύσεις, συναυλίες, θεατρικές παραστάσεις, παραστάσεις χορού ή μουσικής, κ.λπ. σε κλειστούς και ανοικτούς χώρους, σύμφωνα με τις οδηγίες του υπουργείου Υγείας.

7. Επιτρέπεται η λειτουργία κλειστών και ανοικτών κινηματογράφων, θεάτρων και αιθουσών θεαμάτων με πληρότητα στο 50% της χωρητικότητάς τους.

8. Οι επιχειρήσεις λιανικού εμπορίου ποτών και τροφίμων (φούρνοι, σούπερ μάρκετ, μινι-μάρκετ, κ.λπ.) και τα φαρμακεία μεταξύ των ωρών 8 π.μ. και 9 π.μ. εξυπηρετούν μόνο άτομα άνω των 60 ετών και άτομα με αναπηρίες.

Τα παραπάνω μέτρα, που ρυθμίζονται με διάταγμα του υπουργού Υγείας, το οποίο θα εκδοθεί εντός της ημέρας, τίθενται σε ισχύ από αύριο, 18 Οκτωβρίου 2020, και για περίοδο δύο εβδομάδων, δηλαδή έως τις 2 Νοεμβρίου 2020.

Επίσης, λόγω της επιδείνωσης της επιδημιολογικής εικόνας και του αυξημένου επιδημιολογικού φορτίου στην πόλη και επαρχία Λεμεσού, αποφασίστηκαν, επιπλέον, τα εξής μέτρα:

1. Επιτρέπεται η λειτουργία των χώρων εστίασης (καφετέριες, μπαρ, εστιατόρια, σνακ-μπαρ, κ.λπ.) μέχρι τις 10:30 μ.μ.

2. Συστήνεται αυστηρά ο περιορισμός στις μετακινήσεις των πολιτών μετά τις 11:30 μ.μ.

Τα μέτρα για την πόλη και την επαρχία Λεμεσού, που θα ρυθμιστούν με διάταγμα του υπουργού Υγείας, το οποίο θα εκδοθεί εντός της ημέρας, θα τεθούν σε ισχύ από αύριο, 18 Οκτωβρίου 2020, και θα έχουν διάρκεια έως τις 26 Οκτωβρίου 2020.

Υπενθυμίζεται ότι με διάταγμα του υπουργού Υγείας, η χρήση μάσκας από τον γενικό πληθυσμό, ηλικίας 12 ετών και πάνω, είναι υποχρεωτική σε όλους τους κλειστούς εσωτερικούς χώρους, όπως περιγράφεται στην οδηγία που εξέδωσε το υπουργείο.