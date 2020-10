Αθλητικά

Έβερτον-Λίβερπουλ: To VAR “σταμάτησε” την ομάδα του Γιούργκεν Κλοπ

Οι γηπεδούχοι διατήρησαν το αήττητό τους και παραμένουν στην κορυφή της αγγλικής Premier League.

Το μεγάλο ντέρμπι του Μερσεϊσάιντ, με το οποίο άνοιξε η “αυλαία” της 5ης αγωνιστικής της Premier League, δεν ανέδειξε νικητή. Έβερτον και Λίβερπουλ μοιράστηκαν τους βαθμούς με το τελικό 2-2.

Οι πρωταθλητές Αγγλίας διαμαρτύρονται απόλυτα δικαιολογημένα για το γκολ που τους ακυρώθηκε με τη χρήση VAR στο 92΄, όταν ο Χέντερσον νίκησε τον Πίκφορντ, αλλά ο Μανέ υποδείχθηκε σε θέση οφσάιντ. Ακόμη και το βίντεο που έδειξε επανειλημμένα τη φάση, δεν έδειχνε ότι ο Μανέ βρισκόταν πιο μπροστά από τον τελευταίο αμυντικό των γηπεδούχων, ωστόσο, ο διαιτητής δεν μέτρησε το τέρμα.

Η ομάδα του Γιούργκεν Κλοπ προερχόταν από τον πρωτοφανή διασυρμό από την Άστον Βίλα (7-2) στο τελευταίο της ματς πριν τη διακοπή του πρωταθλήματος, αλλά και πάλι έμεινε χωρίς νίκη σε δεύτερο σερί ματς απέναντι στην πολύ δυνατή Έβερτον της τρέχουσας περιόδου, που σήμερα είχε την πρώτη της απώλεια μετά από τέσσερις σερί νίκες.

Για πέμπτο σερί ματς στο πρωτάθλημα ο διεθνής Άγγλος επιθετικός Ντόμινικ Κάλβερτ-Λιούιν κατάφερε να βρει το δρόμο προς τα δίχτυα πετυχαίνοντας στο 81΄ το γκολ της ισοφάρισης των γηπεδούχων, με το οποίο έφτασε τα έξι στο πρωτάθλημα.

Στο 90΄ η ομάδα του Κάρλο Αντσελότι έμεινε με 10 παίκτες λόγω αποβολής του Ριτσάρλισον με απευθείας κόκκινη κάρτα.

Εκτός αποστολής της Λϊβερπουλ έμεινε ο Κώστας Τσιμίκας.

Ανοίγοντας το σκορ πριν τη συμπλήρωση του τρίτου λεπτού, ο Σαντιό Μανέ σημείωσε το γρηγορότερο γκολ της Λίβερπουλ στο ντέρμπι του Μερσεϊσάιντ και το δεύτερο πιο γρήγορο συνολικά στην ιστορία των ντέρμπι με την Έβερτον, σύμφωνα με τη βρετανική εταιρεία ανάλυσης αθλητικών στοιχείων Opta Sports.

Την πρώτη θέση κατέχει το γκολ του Ολιβιέ Ντακούρ, όταν είχε ανοίξει το σκορ για την Έβερτον μόλις 47’’ μετά την έναρξη του ματς στις 3 Απριλίου 1999. Σε εκείνον τον αγώνα που έγινε στο Άνφιλντ η Λίβερπουλ είναι νικήσει με 3-2.

Έβερτον-Λίβερπουλ: 2-2

(19΄ Κιν, 81΄ Κάλβερτ-Λιούιν - 3΄ Μανέ, 72΄ Σαλάχ)