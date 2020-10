Υγεία - Περιβάλλον

Κορονοϊός - Ιωάννινα: Κρίσιμα τα επόμενα 24ωρα - Η έκκληση Χαρδαλιά στους πολίτες

"Καμπανάκι" στα Ιωάννινα λόγω κορονοϊού. Ισχυρή σύσταση από τον Νίκο Χαρδαλιά στους κατοίκους.

Έκκληση προς τους κατοίκους των Ιωαννίνων και της ευρύτερης περιοχής να τηρούν τα επόμενα 24ωρα «ευλαβικά και πειθαρχημένα» τα μέτρα πρόληψης έκανε ο υφυπουργός Προστασίας του Πολίτη και Διαχείρισης Κρίσεων, Νίκος Χαρδαλιάς, μετά την σύσκεψη στην Περιφέρεια Ηπείρου, προκειμένου να αξιολογηθεί η κατάσταση στα Ιωάννινα.

Ο κ. Χαρδαλιάς τόνισε πως «η κατάσταση είναι εξαιρετικά κρίσιμη, υπάρχει η επιδημιολογική πίεση, ενώ, καθώς βρισκόμαστε πολύ μακριά αλλά και πολύ κοντά στο επόμενο επίπεδο, το αν περάσουν τα Ιωάννινα σε καταστάσεις που όλους μας στεναχωρούν γιατί έχουν αποτέλεσμα στην κανονικότητα στον επχειρηματικό, τον οικογενειακό προγραμματισμό, εξαρτάται από εμάς τους ίδιους».

Ο υφυπουργός υπογράμμισε ότι τα τα επόμενα 24ωρα πρέπει οπωσδήποτε να τηρούνται πειθαρχημένα τα μέτρα, επεσήμανε πως γίνεται εντατικοποίηση έλεγχων και επικαιροποίηση στρατηγικής για συγκεκριμένες γειτονιές, ενώ έκανε ισχυρή σύσταση για μάσκες και αποφυγή συχνωτισμού. «Κρίσιμα τα επόμενα 24ωρα. Πρέπει όλοι να αντιληφθούν πως ναι μεν έχουμε δικαίωμα στη διασκέδαση, στην ανεμελιά, άλλα σε καταστάσεις επικίνδυνες πρέπει όλοι να συνειδητοποιήσουμε ότι πρέπει να κάνουμε αρκετά βήματα πίσω και να εφαρμόσουμε τα μέτρα, να αποφύγουμε άσκοπες μετακινήσεις, να είμαστε πολύ συντεταγμένοι στην προσπάθεια εφαρμογής των μέτρων αυτών», ανέφερε. Ο κ. Χαρδαλιάς τόνισε ότι είναι καθημερινή η επαφή με τον περιφερειάρχη, τον δήμαρχο και τους εμπλεκόμενους φορείς.

Σύμφωνα με τον ίδιο, τα ενεργά κρούσματα στα Ιωάννινα είναι 256, με αυξητική τάση στην ευρύτερη περιοχή, και οι στενές επαφές υψηλού ρίσκου είναι 521, γι' αυτό καθημερινά, στις τεχνικές συσκέψεις, τα Ιωάννινα βρίσκονται ψηλά στην ατζέντα.