Πολιτισμός

Banksy: Δικό μου έργο “το κορίτσι με το χούλα-χουπ”

Ο Βρετανός καλλιτέχνης ανακοίνωσε πως είναι ο δημιουργός του γκράφιτι που εμφανίστηκε σε τοίχο του Νότιγχαμ.

Ο γνωστός Βρετανός καλλιτέχνης του γκράφιτι και πολιτικός ακτιβιστής, Banksy, επιβεβαίωσε σήμερα ότι ένα νέο έργο τέχνης, το οποίο εμφανίστηκε σε έναν τοίχο στο Νότιγχαμ της κεντρικής Αγγλίας και δείχνει ένα νεαρό κορίτσι να χρησιμοποιεί ένα λάστιχο ποδηλάτου ως χούλα-χουπ, είναι δικό του.

Το έργο εμφανίστηκε την Τρίτη στον τοίχο από κόκκινα τούβλα ενός ινστιτούτου ομορφιάς, δίπλα από ένα ποδήλατο, το οποίο ήταν δεμένο με λουκέτο σε μια μεταλλική πινακίδα και του έλειπε ο πίσω τροχός του.

Μια φωτογραφία του έργου στη φοιτητική περιοχή της πόλης αναρτήθηκε σήμερα στον λογαριασμό του καλλιτέχνη στο Instagram και στην ιστοσελίδα του.

Ο Μπάνκσι είναι γνωστός για τα ευφυή έργα τέχνης του, τα οποία συχνά αναφέρονται σε διεθνή γεγονότα. Τα φετινά του έργα έχουν έμμεση αναφορά στην υγειονομική κρίση του κορονοϊού και στο αντιρατσιστικό κίνημα Black Lives Matter.

Τον Αύγουστο ο καλλιτέχνης χρηματοδότησε ένα πλοίο για τη διάσωση προσφύγων στη Μεσόγειο που επιχειρούν να φθάσουν στην Ευρώπη και την Αφρική.