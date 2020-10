Πολιτική

Μητσοτάκης από Σαμοθράκη: Μέλημά μας η φροντίδα των ακριτικών νησιών

Ο Πρωθυπουργος επισκέφθηκε το Κέντρο Υγείας και το Αρχαιολογικό Μουσείο και είχε συνάντηση με την δημοτική Αρχή του νησιού.

«Το πρώτο μέλημα της κυβέρνησης μας είναι η φροντίδα της ακριτικής Ελλάδας και ειδικά των ακριτικών νησιών», τόνισε ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης στην αρχή της ομιλίας του στη συνάντηση που είχε με τον δήμαρχο, το δημοτικό συμβούλιο και εκπροσώπους φορέων της Σαμοθράκης. «Η κυβέρνηση μας είναι κυβέρνηση των έργων, όχι των λόγων», δήλωσε ο πρωθυπουργός και είπε ότι για όλα τα έργα υπάρχει κεντρική παρακολούθηση για την πορεία εξέλιξης τους.

Σε ότι αφορά στη Σαμοθράκη είπε ότι τους 15 μήνες που είναι κυβέρνηση έχουν αντιμετωπιστεί οι περισσότερες από τις εκκρεμότητες που κληρονόμησε από το παρελθόν. Έκανε, μάλιστα, ιδιαίτερη αναφορά στις μεγάλες πλημμύρες του 2017 στη Σαμοθράκη που προκάλεσαν σημαντικές ζημιές, λέγοντας πως ορισμένες από αυτές τις πληγές δεν έχουν κλείσει ακόμα.

Στη συνέχεια ο πρωθυπουργός τοποθετήθηκε αναλυτικά πάνω στα ζητήματα που έθεσαν ο δήμαρχος, αντιδήμαρχοι, δημοτικοί σύμβουλοι και εκπρόσωποι φορέων και σημείωσε:

- Είναι θετικό που όλες οι πλευρές αναγνωρίζουν ότι δόθηκε λύση στο θέμα της ακτοπλοϊκής σύνδεσης της Σαμοθράκης και είναι υπό εξέταση η επέκταση της επιδότησης, καθώς ο δήμαρχος ζήτησε η επιδότηση να είναι και τους 12 μήνες του χρόνου.

- Στο λιμάνι έγιναν έργα που είχαν να γίνουν από το 1998, ωστόσο πρέπει να γίνουν και άλλα, γιατί, όπως τόνισε, το λιμάνι είναι το μέλλον της Σαμοθράκης και η σημερινή υποδομή του δεν μπορεί να το υπηρετήσει αυτό το μέλλον.

- Ο εναλλακτικός τουρισμός μπορεί να έχει εξαιρετική ποιότητα και υψηλά έσοδα αρκεί να προσφέρει ποιότητα, υποδομές και εμπειρία.

- Για το θέμα της κατασκευής αεροδρομίου στη Σαμοθράκη δεν έχει διαμορφώσει ακόμα προσωπική άποψη και είναι υπό εξέταση το σχετικό αίτημα.

- Είναι εξαιρετικά επιφυλακτικός στην τοποθέτηση πολλών και μεγάλων ανεμογεννητριών σε μικρά νησιά, όπως η Σαμοθράκη.

- Στον τομέα της Υγείας λύθηκε το πρόβλημα με την έλλειψη παιδιάτρου στο Κέντρο Υγείας Σαμοθράκης και πρέπει να αντιμετωπιστεί το πρόβλημα ότι δεν υπάρχει ζήτηση για την κάλυψη οργανικών θέσεων στην Υγεία. Υπάρχει και η λύση των πλωτών ασθενοφόρων για τα νησιά και η κυβέρνηση έχει ένα συνολικό σχέδιο για την ενίσχυση της πρωτοβάθμιας περίθαλψης.

- Να "τρέξουν" ο Δήμος και η Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης να εντάξουν προτάσεις στο Πρόγραμμα "Τρίτσης". Ίσως μπορούν να ενταθούν η κατασκευή βρεφονηπιακού και παιδικού σταθμού.

- Το Αρχαιολογικό Μουσείο Σαμοθράκης θα είναι έτοιμο το 2021.

- Στον τομέα του Αθλητισμού θα υπάρξουν άμεσες λύσεις.

- Είναι δίκαιο το αίτημα των ψαράδων σχετικά με την προμήθεια πετρελαίου, καθώς είναι αναγκασμένοι να κάνουν 70 μίλια διαδρομή μέχρι την Αλεξανδρούπολη και επιστροφή για να πάρουν και να μεταφέρουν το πετρέλαιο που χρειάζονται.

Η υπουργός Πολιτισμού Λίνα Μενδώνη είπε ότι το ερχόμενο καλοκαίρι κι ενώ θα αρχίζει η νέα τουριστική περίοδος θα είναι σε πλήρη ανάπτυξη το Αρχαιολογικό Μουσείο Σαμοθράκης. Φέτος αυτό που έγινε είναι ότι άνοιξε η μία αίθουσα για να παραταθεί ο χρόνος παραμονής των όποιων επισκεπτών στο νησί. Μέχρι το τέλος του χρόνου θα είναι οι μελέτες για τον "Πύργο του Φονιά" και από το 2021 θα μπορέσει να χρηματοδοτηθεί το έργο. Για το Λαογραφικό Μουσείο υπάρχουν οι χρηματοδοτήσεις.

Ο περιφερειάρχης Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης Χρήστος Μέτιος ανέφερε στοιχεία για την πορεία των έργων που βρίσκονται σε εξέλιξη στη Σαμοθράκη. Ο δήμαρχος Νίκος Γαλατούμος τόνισε την ανάγκη να διατυπωθεί επισήμως το αίτημα για την επιστροφή του αγάλματος της Νίκης της Σαμοθράκης από το Μουσείο του Λούβρου, όπου βρίσκεται, στον τόπο του και γι αυτό το σκοπό να υπάρξει μια διεκδίκηση ανάλογη με αυτή για την επιστροφή των Γλυπτών του Παρθενώνα. Επισήμανε πως μετά τις ζημιές που έπαθε από τις πλημμύρες το κτίριο του δημαρχείου δεν μπορεί να λειτουργήσει ξανά ως δημαρχείο και θα στεγαστεί στο παλιό γυμνάσιο-λύκειο.

Είπε ακόμα ότι υπάρχουν κενά σε εκπαιδευτικό προσωπικό. Παρόντες στη συνάντηση ήταν ο υφυπουργός Εσωτερικών Θεόδωρος Λιβάνιος, ο γενικός γραμματέας Υποδομών Γιώργος Καραγιάννης, γενικοί γραμματείς άλλων υπουργείων και ο αντιπεριφερειάρχης Έβρου Δημήτρης Πέτροβιτς. Μετά την ολοκλήρωση της συνάντησης, το δημοτικό συμβούλιο ανακύρηξε τον κ. Μητσοτάκη επίτημο δημότη Σαμοθράκης.

Επισκέψεις στο Κέντρο Υγείας, το Αρχαιολογικό Μουσείο και τον Αρχαιολογικό Χώρο

Αμέσως μετά τη συνάντηση ο πρωθυπουργός επισκέφθηκε το Κέντρο Υγείας στη Χώρα που εξαιτίας των μεγάλων ζημιών από τις πλημμύρες του 2017 λειτουργεί έκτοτε στο Πολυϊατρείο της Καμαριώτισσας.

Στη συνέχεια ο κ. Μητσοτάκης και η κ. Μενδώνη επισκέφθηκαν το Αρχαιολογικό Μουσείο, όπου είδαν την πρόοδο των εργασιών και ξεναγήθηκαν στον αρχαιολογικό χώρο της Σαμοθράκης, ο οποίος, επίσης, υπέστη ζημιές από τις πλημμύρες, λόγω του ότι τον διασχίζει ένας χείμαρρος και πρέπει να γίνουν τεχνικές παρεμβάσεις.

Θερμή υποδοχή

Στο ελικοδρόμιο τον πρωθυπουργό υποδέχθηκε ο δήμαρχος Σαμοθράκης Νίκος Γαλατούμος και ο κ. Μητσοτάκης εξέφρασε τη χαρά του γιατί, όπως είπε, η Σαμοθράκη είναι ένα από τα ελάχιστα μέρη της Ελλάδας που δεν είχε επισκεφθεί μέχρι τώρα.

Στην είσοδο της Χώρας κάτοικοι επιφύλαξαν θερμή υποδοχή στον πρωθυπουργό και τη σύζυγο του Μαρέβα Γκραμπόφσκι-Μητσοτάκη. Τους πρόσφεραν μάσκες με το σήμα της Σαμοθράκης και ο κ. Μητσοτάκης έβγαλε αμέσως εκείνη που φορούσε κι φόρεσε αυτή της Σαμοθράκης.

Ο κ. Μητσοτάκης χαιρέτισε, με τον τρόπο που καθιερώθηκε λόγω της πανδημίας, αρκετούς κατοίκους, συνομίλησε μαζί τους, όπως και με μικρά παιδιά. Δυο από αυτά τα ρώτησε γιατί δεν φορούσαν μάσκα.