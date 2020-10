Αθλητικά

Βόλος-ΠΑΣ Γιάννινα: Νίκη με ανατροπή για τους γηπεδούχους

Η ομάδα της Μαγνησίας πήρε το “τρίποντο” στον αγώνα με τον οποίο άνοιξε η αυλαία της 5ης αγωνιστικής στη Super League.

Ο Βόλος επιβλήθηκε με 2-1 του ΠΑΣ Γιάννινα και συνέχισε την εντυπωσιακή του πορεία στο ξεκίνημα του φετινού πρωταθλήματος.

Οι φιλοξενούμενοι προηγήθηκαν στο τρίτο λεπτό του ματς, με τον Παμλίδη. Ωστόσο, οι γηπεδούχοι έκαναν την ανατροπή στο δεύτερο ημίχρονο, με τα γκολ των Μπαριέντος (56΄ πεν.) και Ουάρντα (77΄).

Οι συνθέσεις των δύο ομάδων:

Βόλος (Λόπεθ): Γκαραβέλης, Ντεντάκης, Σάντσες, Κολόμπο, Φεράρι, Ριένστρα, Τσοκάνης (37’ Περέα), Μπαριέντος, Ουάρντα, Μαρτίνες (90’ Νίνης), Δουβίκας (80’ Κιάκος).

ΠΑΣ Γιάννινα (Γιαννίκης): Χουτεσιώτης, Σάλιακας (89’ Μπρένερ), Εραμούσπε, Παντελάκης, Πέερσμαν, Καρτάλης (82’ Ελευθεριάδης), Φάμπρι, Σιόντης (81’ Ντομίνγκεθ), Νάουμετς (61’ Λεό), Κριζμάν, Παμλίδης.