Κόσμος

Κορονοϊός: Θετική η Υπουργός Εξωτερικών του Βελγίου

Σε καραντίνα η Σοφί Βιλμές, η οποία προ ημερών είχε συμμετάσχει στη σύνοδο των ΥΠΕΞ της ΕΕ στο Λουξεμβούργο.

Η Υπουργός Εξωτερικών του Βελγίου, Σοφί Βιλμές, ανακοίνωσε σήμερα ότι διαγνώστηκε θετική στον κορονοϊό.

«Το τεστ στο οποίο υποβλήθηκα βγήκε θετικό. Η μόλυνση πιθανόν συνέβη εντός του οικογενειακού μου κύκλου δεδομένων των περιοριστικών μέτρων που ισχύουν εκτός του σπιτιού μου», έγραψε η Υπουργός στο Twitter.

Την Παρασκευή, η Βιλμές δήλωσε ότι μπαίνει σε απομόνωση επειδή εμφάνισε ύποπτα συμπτώματα κορονοϊού.

Στις 12 Οκτωβρίου συμμετείχε στην σύνοδο των Υπουργών Εξωτερικών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, στο Λουξεμβούργο.