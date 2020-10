Πολιτική

Μητσοτάκης: Νέα φωτογραφία με τον γιο του στη μονάδα του Έβρου

Ο πρωθυπουργός με τη σύζυγό του Μαρέβα, επισκέφθηκαν τον γιο τους, Κωνσταντίνο, στη μονάδα που υπηρετεί ως φαντάρος.

Ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης με τη σύζυγό του Μαρέβα, επισκέφθηκαν τον γιο τους, Κωνσταντίνο, που βρίσκονται στον Έβρο για επίσκεψη.

Η τελευταία φωτογραφία ελήφθη στη μονάδα που υπηρετεί ως φαντάρος ο Κωνσταντίνος Μητσοτάκης στην Αλεξανδρούπολη.

Νωρίτερα σήμερα, ο Κυριάκος Μητσοτάκης είχε δηλώσει ότι ο γιος του «θα υπηρετήσει όλη του τη θητεία στον Έβρο».