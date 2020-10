Κοινωνία

Κορονοϊός - Δήμαρχος Γλυφάδας στον ΑΝΤ1: Ενημερωθήκαμε καθυστερημένα για τα κρούσματα (βίντεο)

Ο Γιώργος Παπανικολάου μίλησε για τα έκτακτα μέτρα που ελήφθησαν από το πρωί του Σαββάτου.