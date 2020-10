Κόσμος

Κορονοϊός: Σε καραντίνα ο Στάινμαγερ

Ο πρόεδρος της Γερμανίας μπήκε σε καραντίνα, αφού ένας από τους σωματοφύλακές του βρέθηκε θετικός στον κορονοϊό.

Ο πρόεδρος της Γερμανίας Φρανκ-Βάλτερ Στάινμαϊερ μπήκε σε καραντίνα σήμερα, αφού ένας από τους σωματοφύλακές του βρέθηκε θετικός στον νέο κορονοϊό, ανακοίνωσε ένας εκπρόσωπός του.

«Ο ομοσπονδιακός πρόεδρος τέθηκε σε καραντίνα επειδή ένας σωματοφύλακας βρέθηκε θετικός στην Covid-19», είπε ο εκπρόσωπος αυτός στο Γαλλικό Πρακτορείο.

Ο 64χρονος Στάινμαϊερ είχε έρθει σε επαφή με αυτό το πρόσωπο «επί πολλές ημέρες» την περασμένη εβδομάδα. Υποβλήθηκε σε τεστ και αναμένει το αποτέλεσμα.

Στα τέλη Μαρτίου η καγκελάριος Άγγελα Μέρκελ αυτοαπομονώθηκε για δύο εβδομάδες επειδή είχε έρθει σε επαφή με έναν γιατρό που έπασχε από Covid-19. Εκείνο το διάστημα υποβλήθηκε τρεις φορές σε εξετάσεις, αλλά το αποτέλεσμα ήταν αρνητικό.

Με βάση το πρόγραμμά του, ο Στάινμαϊερ επρόκειτο αύριο να παραστεί στην Έκθεση Βιβλίου της Φραγκφούρτης για να απονείμει το Βραβείο Ειρήνης των Γερμανών βιβλιοπωλών.