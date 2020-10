Τεχνολογία - Επιστήμη

Αγγελική Παππά: Η χαρισματική δασκάλα που ανοίγει φτερά για το διάστημα (βίντεο)

Μετά τις δύο υποψηφιότητές της για το Νόμπελ Παιδείας, τώρα θέτει υποψηφιότητα για την πρώτη διαστημική πτήση την επόμενη χρονιά.