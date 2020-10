Κοινωνία

Κυνηγός έπεσε σε γκρεμό και σκοτώθηκε

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Μοιραίο το κυνήγι για έναν άνδρα.

Χωρίς τις αισθήσεις του ανασύρθηκε αργά το απόγευμα από χαράδρα στην Βήσσανη Πωγωνίου,ένας 57 χρόνος κυνηγός ο οποίος κάτω από αδιευκρίνιστες συνθήκες βρέθηκε στο γκρεμό.

Τον άτυχο άνδρα αναζήτησαν οι φίλοι με τους οποίους είχε πάει μαζί για κυνήγι. Όταν δεν μπόρεσαν να τον εντοπίσουν ενημέρωσαν την Πυροσβεστική και αμέσως κλιμάκιο μαζί με άνδρες της 5ης ΕΜΑΚ έσπευσαν στην περιοχή και άρχισαν να επιχειρούν για τον εντοπισμό του.

Τελικά τον εντόπισαν μέσα σε δύσβατη χαράδρα και αφού χρειάστηκε να διασχίσουν ποτάμι, τον παρέδωσαν στον ασθενοφόρο. Στο Νοσοκομείο όπου μεταφέρθηκε διαπιστώθηκε ο θάνατός του. Ο 57χρονος κυνηγός καταγόταν από γειτονικό χωριό το Κεφαλόβρυσο Πωγωνίου.