Δίκη Χρυσής Αυγής: Η τελική κρίση την Δευτέρα (βίντεο)

Ποιες είναι οι επικρατέστερες φυλακές για όσους δεν πάρουν αναστολή.

Του Παναγιώτη Στάθη

Η ώρα της τελικής κρίσης για το ποια από τα καταδικασθέντα στελέχη της Χρυσής Αυγής θα πάνε στη φυλακή, πλησιάζει.

Όσοι δεν ανασταλούν οι ποινές τους, σύμφωνα με πληροφορίες, δεν θα μεταφερθούν στις φυλακές Κορυδαλλού, καθώς είναι φυλακή υποδίκων. Επικρατέστερες φυλακές είναι αυτές του Δομοκού και των Τρικάλων.

Πρέπει να προαυλίζονται μόνοι τους και να μην έχουν επαφή με αντιεξουσιαστές και αλλοδαπούς κρατούμενους. Όσοι φυλακιστούν θα τεθούν σε υποχρεωτική 14ήμερη καραντίνα, λόγω των μέτρων για τον κορονοϊό.

Σύμφωνα με πληροφορίες, η εκτίμηση των Αρχών είναι μόλις εκδοθούν τα φυλακιστήρια από τον εισαγγελέα Εφετών, όσοι πρέπει να κρατηθούν θα εμφανιστούν αυτοβούλως, διαφορετικά οι ομάδες κρούσης είναι έτοιμες.

Η Λιάνα Κανέλλη, που είχε δεχτεί απρόκλητη επίθεση από τον Ηλία Κασιδιάρη, είπε πως θα πρέπει να φυλακιστεί το διευθυντήριο της Χρυσής Αυγής για να υπάρξει πραγματική τιμωρία και χαρακτήρισε απίθανα τα επιχειρήματα που χρησιμοποίησαν για να το αποφύγουν.

Δεν προσήλθε στη δίκη ο Νίκος Μιχαλολιάκος, με τον συνήγορό του να δηλώνει: «Όλη αυτή η ιστορία κρίνεται επειδή σήκωνε το δεξί του χέρι, όχι γιατί έκανε κάτι άλλο. Αν μπορούσαν να τον φέρουν εδώ, να τον δικάσουν με τις χειροπέδες, θα το έκαναν».

Αντίθετα πολλοί πρώην βουλευτές εμφανίστηκαν στο δικαστήριο, για δεύτερη ή τρίτη φορά, προκειμένου να διεκδικήσουν αναστολή. Ο Ηλίας Κασιδιάρης είπε ότι η δικαστική απόφαση είναι άδικη και έχει ως στόχο την εξόντωσή του. Τα παιδιά τους, τους γονείς τους και τα προβλήματα υγείας που εκείνοι αντιμετωπίζουν, επικαλέστηκαν πολλοί άλλοι πρώην βουλευτές. Κάποιοι ζήτησαν εναλλακτικά, αν δεν ανασταλεί η ποινή, να παραμείνουν ελεύθεροι με “βραχιολάκι” . Ο Γιάννης Λαγός έκανε γνωστό πως δεν ζητεί αναστολή, αλλά προσφεύγει στο Ευρωπαϊκό Δικαστήριο.