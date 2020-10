Υγεία - Περιβάλλον

Κορονοϊός: Πάνω από 400000 νέα κρούσματα παγκοσμίως σε 24 ώρες

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Ο κορονοϊός "επελαύνει" σε όλο τον κόσμο. Ποιες χώρες έχουν πληγεί περισσότερο.

Τα κρούσματα του νέου κορονοϊού ξεπέρασαν σήμερα το ψυχολογικό όριο των 400.000 σε 24 ώρες, την ώρα που μεγάλο μέρος της Ευρώπης θέτει νέους περιορισμούς για να περιορίσει την πανδημία.

Η Ευρώπη, η οποία αντιμετώπισε επιτυχώς το πρώτο κύμα, αναδεικνύεται στο επίκεντρο της πανδημίας τις τελευταίες εβδομάδες. Κατά μέσο όρο ανακοινώνονταν 140.000 κρούσματα την ημέρα, την περασμένη εβδομάδα. Ως περιοχή, η Ευρώπη ανακοινώνει περισσότερα κρούσματα καθημερινά σε σύγκριση με την Ινδία, τη Βραζιλία και τις ΗΠΑ μαζί. Από τις 100 μολύνσεις που εντοπίζονται σε όλον τον κόσμο, οι 34 προέρχονται από ευρωπαϊκές χώρες, σύμφωνα με μια ανάλυση του πρακτορείου Reuters. Πλέον, στην Ευρώπη αναφέρονται 1 εκατομμύριο νέες μολύνσεις κάθε 9 ημέρες και συνολικά, από την αρχή της πανδημίας, τα κρούσματα ξεπερνούν τα 6,3 εκατομμύρια.

Μεγάλες Ευρωπαϊκές χώρες (Ηνωμένο Βασίλειο, Γαλλία, Ρωσία, Ολλανδία και Ισπανία) κατέγραψαν τις μισές από τις νέες μολύνσεις την τελευταία εβδομάδα. Η Γαλλία αναφέρει τον υψηλότερο μέσο όρο επταημέρου, με 19.425 νέα κρούσματα την ημέρα και ακολουθούν το Ηνωμένο Βασίλειο, η Ρωσία, η Ισπανία και η Ολλανδία.

Πολλές χώρες κλείνουν τα σχολεία, ακυρώνουν μη επείγουσες χειρουργικές επεμβάσεις και στρατολογούν φοιτητές ιατρικής για να βοηθήσουν να αντιμετωπιστεί η αναζωπύρωση της πανδημίας.

Η Ρωσία επαναφέρει τα μαθήματα εξ αποστάσεως, η Βόρεια Ιρλανδία κλείνει τα σχολεία για δύο εβδομάδες και τα εστιατόρια για τέσσερις. Στην Ισπανία, οι αρχές της Καταλονίας διέταξαν να κλείσουν μπαρ και εστιατόρια για 15 ημέρες και περιόρισαν τον αριθμό των πελατών που επιτρέπεται να βρίσκονται μέσα στα καταστήματα. Η Τσεχία στρέφεται επίσης στην εξ αποστάσεως εκπαίδευση και σχεδιάζει να καλέσει χιλιάδες φοιτητές της ιατρικής για να βοηθήσουν. Τα νοσοκομεία διακόπτουν τις μη επείγουσες ιατρικές διαδικασίες για να ελευθερώσουν κλίνες.

Στην Πολωνία, οι υπηρεσίες υγείας προειδοποιούν ότι η χώρα βρίσκεται στο χείλος της καταστροφής αφού αυτήν την εβδομάδα καταγράφηκαν 6.526 νέα κρούσματα και 116 θάνατοι. Εντείνεται η εκπαίδευση των νοσηλευτών και υπάρχουν σκέψεις για δημιουργία προσωρινών νοσοκομείων εκστρατείας.

Η Λατινική Αμερική παραμένει η πιο πληγείσα περιοχή του κόσμου, όπου έχει καταγραφεί το 27% του συνόλου των κρουσμάτων. Ακολουθούν η Ασία, η Βόρεια Αμερική και η Ευρώπη, σύμφωνα πάντα με την ανάλυση του Reuters. Η Ινδία αυτόν τον μήνα αναφέρει λιγότερα κρούσματα, περίπου 69.000 την ημέρα, σε σύγκριση με τον Σεπτέμβριο.

Στις ΗΠΑ, όπου έχουν καταγραφεί οι περισσότεροι θάνατοι στον κόσμο, οι νέες μολύνσεις και οι νοσηλείες αυξάνονται από τις αρχές Σεπτεμβρίου.

Στο μεταξύ, οι προσπάθειες για την ανάπτυξη ενός εμβολίου αντιμετωπίζουν προβλήματα, αφού η εταιρεία Johnson & Johnson αναγκάστηκε να διακόψει τη δοκιμή της καθώς ένας από τους συμμετέχοντες εμφάνισε μια ανεξήγητη ασθένεια. Η δοκιμή της AstraZeneca στις ΗΠΑ έχει διακοπεί για περισσότερο από έναν μήνα. Η Ρωσία ωστόσο ενέκρινε αυτήν την εβδομάδα ένα δεύτερο εμβόλιο.