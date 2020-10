Κοινωνία

Διπλό φονικό στο Λουτράκι: Άφαντος ο βασικός ύποπτος (βίντεο)

Η κόρη της 43χρονης από την Ουκρανία, κατέθεσε πως η άτυχη γυναίκα προσπαθούσε να ξεμπλέξει από τον πρώην σύντροφό της.

Του Γιάννη Αρβανίτη

Έμπειροι αστυνομικοί της Ασφάλειας εκτιμούν πως ο βασικός ύποπτος για το διπλό φονικό στο Λουτράκι, πιθανότατα να διέφυγε ήδη στην πατρίδα του, την Αλβανία.

Αξιοποιώντας οπτικό υλικό από κάμερες ασφαλείας, οι αστυνομικοί διακρίνουν τη νύχτα του εγκλήματος, κοντά στο εξοχικό της 43χρονης, τη φιγούρα άνδρα, που ταιριάζει στα χαρακτηριστικά του ατόμου αυτού. Πρόκειται για τον πρώην σύντροφό της, σεσημασμένο για διάφορα αδικήματα.

Η άτυχη γυναίκα και ο 42χρονος φαρμακοποιός, με τον οποίο διατηρούσε σχέση τα τελευταία χρόνια, κατακρεουργήθηκαν.

Η κόρη της, καρπός του γάμου της με Μυκονιάτη επιχειρηματία, φέρεται να είπε στις Αρχές ότι η μητέρα της «είχε δώσει τέλος σε σχέση με βίαιο και καταπιεστικό άτομο», σημειώνοντας πως «ποτέ δεν φαντάστηκα ότι αυτή η σχέση θα ήταν μοιραία για αυτή»,

Η 43χρονη μασέρ είχε γνωρίσει στη Μύκονο τον αλλοδαπό άνδρα. Όταν έφυγε από το νησί για το Λουτράκι, αυτός δεν μπόρεσε να το αποδεχθεί. Την επισκεπτόταν τακτικά, με τους αστυνομικούς να πιστεύουν ότι είχε κλειδιά για τα σπίτια της γυναίκας στο Λουτράκι και στο Φλάμπουρο. Έτσι εξηγείται και το γεγονός ότι το ζευγάρι αιφνιδιάστηκε όταν ο δράστης εισέβαλε στο σπίτι και με κάποιο αγροτικό εργαλείο τους σκότωσε.

Ο δράστης του διπλού φονικού διέφυγε από το σημείο με το αυτοκίνητο της γυναίκας, το οποίο πυρπόλησε, ενώ φρόντισε να εξαφανίσει τα κινητά των θυμάτων, αλλά και το όπλο του εγκλήματος.