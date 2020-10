Κοινωνία

Θρίλερ με νεκρό στο λιμάνι του Πειραιά

Χωρίς τις αισθήσεις του ανασύρθηκε από το λιμάνι του Πειραιά. Τι λένε οι πρώτες πληροφορίες για την ταυτότητα της σορού.

Η σορός ενός 83χρονου ημεδαπού ανασύρθηκε από τη θαλάσσια περιοχή στο λιμάνι του Πειραιά στην πύλη Ε-8.

Η σορός μεταφέρθηκε στο Τζάνειο νοσοκομείο για τη διενέργεια νεκροψίας νεκροτομής