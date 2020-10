Κοινωνία

“Ψάρευε” ανήλικα κορίτσια μέσω Instagram (βίντεο)

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Ο κατηγορούμενος υποσχόταν ζωή μοντέλου στα υποψήφια θύματά του, τα οποία προσέγγιζε χρησιμοποιώντας γυναικείο όνομα.

Του Γιάννη Αρβανίτη

Είναι η δεύτερη φορά που ο 29χρονος πέφτει στα χέρια των διωκτικών Αρχών τα τελευταία χρόνια. Στόχος του; Ανήλικα κορίτσια με “ανησυχίες” για το μόντελινγκ.

Τις προσέγγιζε μέσω του Instagram, χρησιμοποιώντας το γυναικείο όνομα “Ιλιάνα”. Τους συστηνόταν ως μάνατζερ μοντέλων, που αναζητούσε φρέσκα πρόσωπα για διαφημιστικά σποτ εσωρούχων. Μάλιστα, τους έταζε και αμοιβή 300 ευρώ.

Όταν κατάφερνε να κερδίσει την εμπιστοσύνη κάποιου κοριτσιού, προχωρούσε στην επόμενη φάση του σχεδίου του.

Εδώ και μερικούς μήνες η Δίωξη Ηλεκτρονικού Εγκλήματος παρακολουθούσε τα ίχνη του στο διαδίκτυο…

Τρία κορίτσια, ηλικίας 11-13 ετών, φίλες μεταξύ τους, ήταν αυτό το διάστημα σε επαφή μαζί του. Ισχυρίζονταν στις συνομιλίες τους ότι ήδη κάποια από αυτές του είχε στείλει βίντεο και φωτογραφίες, για να δει αν έκαναν γι’ αυτό που ήθελε.

Οι γονείς δύο κοριτσιών διαπίστωσαν την αλλαγή στη συμπεριφορά τους και μίλησαν στην Αστυνομία. Η σύλληψη του παιδόφιλου ήταν το επόμενο βήμα.