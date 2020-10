Κόσμος

Ναγκόρνο Καραμπάχ: Εκεχειρία για ανθρωπιστικούς λόγους

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Αρμενία και Αζερμπαϊτζάν συμφώνησαν κατάπαυση του πυρός. Η ανακοίνωση του Υπουργείου Εξωτερικών της Αρμενίας.

Η Αρμενία και το Αζερμπαϊτζάν συμφώνησαν να κηρύξουν κατάπαυση του πυρός στο Ναγκόρνο Καραμπάχ από τα μεσάνυχτα της 18ης Οκτωβρίου, για ανθρωπιστικούς λόγους, ανακοίνωσε απόψε το υπουργείο Εξωτερικών της Αρμενίας.

Στην ανακοίνωση, που αναρτήθηκε στον ιστότοπο του υπουργείου, αναφέρεται ότι η κατάπαυση του πυρός θα ξεκινήσει τα μεσάνυχτα, τοπική ώρα (23.00 ώρα Ελλάδας). Κατά τη διάρκειά της θα γίνει ανταλλαγή των αιχμαλώτων και των νεκρών και από τις δύο πλευρές και θα παρασχεθεί βοήθεια στους αμάχους που βρέθηκαν εν μέσω των συγκρούσεων.