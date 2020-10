Ολυμπιακός-Ατρόμητος: Ερυθρόλευκη “καταιγίδα”

Αθλητικά

Καταιγιστικοί οι γηπεδούχοι στο δεύτερο ημίχρονο. Χατ-τρικ πέτυχε ο Ελ Αραμπί.

Αφού “ξόδεψε” για ακόμη μία φορά ένα ημίχρονο μένοντας στο “μηδέν” (έβδομο φετινό ματς που δεν έχει σκοράρει στο πρώτο 45λεπτο), ο Ολυμπιακός “πάτησε γκάζι” στο δεύτερο μέρος κι επικράτησε πολύ εύκολα του Ατρόμητου με 4-0 (με χατ-τρικ του Ελ Αραμπί), στο παιχνίδι που έκλεισε το πρώτο μέρος της 5ης αγωνιστικής της Super League.

Οι “ερυθρόλευκοι”, που την ερχόμενη Τετάρτη υποδέχονται τη Μαρσέιγ στην πρεμιέρα του 3ου ομίλου του Champions League, προσπάθησαν να πιέσουν από τα πρώτα λεπτά τους Περιστεριώτες, αναζητώντας ένα γρήγορο γκολ, όμως δεν το βρήκαν από την πολύ ωραία ενέργεια και το τελείωμα του Χασάν στο 6', το οποίο πέρασε ελάχιστα άουτ.

Ο Ατρόμητος άρχισε να κλείνει ολοένα και περισσότερο τους χώρους όσο περνούσε η ώρα, ψάχνοντας μία γρήγορη κόντρα, ωστόσο, οι παίκτες του τα χαλούσαν συνεχώς στην τελική πάσα.

Στο 28' έγινε η φάση που άλλαξε τα δεδομένα στο παιχνίδι, καθώς ο Μάτιτς έκανε ένα πολύ σκληρό μαρκάρισμα πάνω στον Καμαρά. Ο Κουτσιαύτης αρχικά έδειξε κίτρινη κάρτα, όμως κατόπιν υπόδειξης των διαιτητών VAR, πήγε στο μόνιτορ κι άλλαξε την απόφασή του, αποβάλλοντας τον ποδοσφαιριστή του Ατρόμητου.

Οι “ερυθρόλευκοι”, πάντως, μέχρι το φινάλε του πρώτου μέρους δεν μπόρεσαν να εκμεταλλευτούν την αριθμητική υπεροχή τους, παρά το γεγονός ότι ο Μαρτίνς άλλαξε σύστημα στο 40', περνώντας στο γήπεδο και τον Ελ Αραμπί, για να πιέσει κι άλλο τους φιλοξενούμενους.

Ο Μαροκινός πήρε... φωτιά στο δεύτερο ημίχρονο και με ένα προσωπικό σόου, έκανε εύκολα τα πράγματα για τους Πειραιώτες. Στο 52' από ασίστ του Φορτούνη, άνοιξε το σκορ (σε φάση που αρχικά δόθηκε οφσάιντ κι εν τέλει το γκολ “μέτρησε” με υπόδειξη του VAR).

Στο 82' έστειλε τη μπάλα στο “παραθυράκι” της εστίας του Γιαννιώτη, αφού έκανε πρώτα μία φανταστική ντρίμπλα με τακουνάκι, έπειτα από πάσα του Λοβέρα (που είχε καθυστερήσει να “σερβίρει”, δευτερόλεπτα πριν, την ασίστ στον αμαρκάριστο Ραντζέλοβιτς) και στο 87' με κοντινή προβολή διαμόρφωσε το τελικό σκορ.

Στο 65' ο Χασάν είχε κάνει το 2-0 έπειτα από ασίστ του Εμβιλά, “καθαρίζοντας” ουσιαστικά το ματς.

Οι συνθέσεις των δύο ομάδων:

Ολυμπιακός (Π. Μαρτίνς): Σα, Ραφίνια, Σεμέδο, Μπα, Χολέμπας, Εμβιλά (76' Μπουχαλάκης), Καμαρά, Μασούρας (40' Ελ Αραμπί), Φορτούνης (69' Ραντζέλοβιτς), Βαλμπουενά (70' Λοβέρα), Χασάν (76' Σουντανί).

Ατρόμητος (Ντ. Κάναντι): Γιαννιώτης, Γκάλο, Γούτας, Ρισβάνης, Σάλομον (69' Γκαλβάο), Χαρίσης (61' Χριστοδουλόπουλος), Κιβρακίδης (69' Ούμπιδες), Μουνίθ, (35' Μπουσουλάτζιτς) Νάτσος, Μάτιτς, Κωτσόπουλος (61' Ενσικουλού).