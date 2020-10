Υγεία - Περιβάλλον

Κορονοϊός εντοπίστηκε σε συσκευασίες με κατεψυγμένα τρόφιμα

Ανησυχία προκαλεί η είδηση από την Κίνα, καθώς με αυτόν τον τρόπο ο ιός θα μπορούσε να μεταφερθεί σε μεγάλες αποστάσεις.

(φωτογραφία αρχείου)

Η υπηρεσία ελέγχου νοσημάτων της Κίνας ανακοίνωσε σήμερα ότι η επαφή με συσκευασίες κατεψυγμένων τροφίμων, μολυσμένων με ζώντα νέο κορονοϊό, θα μπορούσε να προκαλέσει μολύνσεις.

Το συμπέρασμα αυτό εξάγεται καθώς το κινεζικό Κέντρο Ελέγχου και Πρόληψης Ασθενειών (CDC) εντόπισε και απομόνωσε ζώντα νέο κορονοϊό στην εξωτερική συσκευασία κατεψυγμένου μπακαλιάρου, στην προσπάθεια του να διαπιστώσει από πού προήλθε η συρροή των κρουσμάτων που καταγράφηκε την περασμένη εβδομάδα στην πόλη Τσινγκτάο.

Η διαπίστωση αυτή, που γίνεται για πρώτη φορά, σημαίνει ότι θα ήταν δυνατόν να μεταφερθεί ο ιός σε μεγάλες αποστάσεις, μέσω των κατεψυγμένων τροφίμων.

Δύο λιμενεργάτες στο Τσινγκτάο, που είχαν διαγνωστεί ασυμπτωματικοί τον Σεπτέμβριο, έφεραν τον ιό σε ένα νοσοκομείο νοσημάτων θώρακος, κατά τη διάρκεια της καραντίνας στην πόλη, λόγω της ανεπαρκούς απολύμανσης και έλλειψης μέτρων προστασίας. Αυτό οδήγησε σε άλλες 12 μολύνσεις που συνδέονται με το νοσοκομείο, ανέφεραν την περασμένη εβδομάδα οι Αρχές.

Η ανακοίνωση που αναρτήθηκε στον ιστότοπο του κινεζικού CDC, ωστόσο, δεν περιλαμβάνει απτές αποδείξεις ότι οι δύο εργαζόμενοι στο Τσινγκτάο προσβλήθηκαν από τον ιό που βρισκόταν στη συσκευασία των τροφίμων. Θα μπορούσαν να έχουν μολυνθεί αλλού και να μετέφεραν με τη σειρά τους τον νέο κορονοϊό στις συσκευασίες που άγγιξαν, ανέφερε ο Τζιν Ντονγκ-Γιαν, καθηγητής ιολογίας στο Πανεπιστήμιο του Χονγκ Κονγκ.

Το CDC τόνισε ότι δεν έχει καταγραφεί καμία περίπτωση στην οποία να προσβλήθηκε κάποιος καταναλωτής επειδή ήρθε σε επαφή με κατεψυγμένα τρόφιμα και ο κίνδυνος να συμβεί κάτι τέτοιο είναι πολύ μικρός. Παρ’ όλα αυτά, συμβούλευσε οι εργαζόμενοι που χειρίζονται, επεξεργάζονται ή πωλούν κατεψυγμένα προϊόντα να αποφεύγουν να έρχονται αυτά σε άμεση επαφή με το δέρμα τους, για την περίπτωση που έχουν μολυνθεί. Οι εργαζόμενοι δεν θα πρέπει να αγγίζουν το στόμα ή τη μύτη τους χωρίς να έχουν πλύνει τα χέρια τους και πριν βγάλουν τα ρούχα εργασίας που ενδεχομένως έχουν μολυνθεί, καθώς επίσης θα πρέπει να υποβάλλονται τακτικά σε τεστ.

Πριν από την ανακάλυψη του CDC, γενετικά ίχνη του ιού είχαν βρεθεί σε δείγματα κατεψυγμένων τροφίμων και συσκευασιών, όμως η ποσότητα του ιού ήταν πολύ μικρή και δεν είχαν απομονωθεί ζώντες ιοί, τόνισε η υπηρεσία.

Μόνο οι ζώντες ιοί μπορούν να προσβάλουν ανθρώπους, τόνισε ο καθηγητής Τζιν.