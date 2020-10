Αθλητικά

Ρεάλ Μαδρίτης: “Βόμβα” της Κάντιθ στο Μπερναμπέου

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Μία από τις σημαντικότερες νίκες στην Ιστορία της, πανηγύρισε η “νεοφώτιστη” ομάδα στη La Liga.

Τεράστια έκπληξη στο ισπανικό πρωτάθλημα, καθώς η Κάντιθ πέτυχε μια από τις σημαντικότερες νίκες στην Ιστορία της, επικρατώντας μέσα στο “Σαντιάγο Μπερναμπέου” της πρωταθλήτριας Ρεάλ Μαδρίτης με 1-0, για την 6η αγωνιστική της La Liga!

Το γκολ της νίκης για τους “νεοφώτιστους” στην κατηγορία πέτυχε ο Άντονι Λοθάνο στο 16ο λεπτό.

Στη συνέχεια η άμυνα της Κάντιθ κατάφερε να κρατήσει μακριά τα αστέρια της Ρεάλ από την εστία της και να φθάσει στη μεγάλη αυτή νίκη… πιάνοντας τη “βασίλισσα” στην κορυφή της βαθμολογίας.