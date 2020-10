Αθλητικά

“Τριάρα” η Μαρσέιγ λίγο πριν το ματς με τον Ολυμπιακό

Η άνετη αυτή νίκη σημειώθηκε τέσσερις ημέρες πριν από τον αγώνα με τον Ολυμπιακό στο «Γ. Καραϊσκάκης» για την 1η αγωνιστική των ομίλων του Champions League.

Μετά από τρεις σερί ισοπαλίες, η Μαρσέιγ «ξέσπασε» στη Μπορντό και με το άνετο 3-1 ανέβηκε στην 5η θέση της βαθμολογίας (και στο -3 από την κορυφή).

Οι γηπεδούχοι «καθάρισαν» το ματς με τα γκολ των Τοβέν στο 5' (έχασε και πέναλτι στο 14') Αμαβί (54') και το αυτογκόλ του Πάμπλο στο 64'. Οι φιλοξενούμενοι μείωσαν στο 83' με το γκολ του Μαγιά.

