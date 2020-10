Κόσμος

Κορονοϊός: μπλόκο σε γάμο με 10.000 καλεσμένους!

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Σχεδιαζόταν γάμος με χιλιάδες προσκεκλημένους που θα παραβίαζαν τους κανόνες για τις δημόσιες συναθροίσεις...

Οι αρχές απαγόρευσαν να τελεστεί γάμος στην πολιτεία της Νέας Υόρκης όταν πληροφορήθηκαν ότι σε αυτόν επρόκειτο να πάνε 10.000 προσκεκλημένοι, κατά παράβαση των μέτρων για την καταπολέμηση της πανδημίας του κορονοϊού, ανακοίνωσε χθες Σάββατο ο κυβερνήτης Άντριου Κουόμο.

Το γραφείο του σερίφη της κομητείας Ρόκλαντ ενημέρωσε τις αρχές για τη γιγαντιαία γαμήλια τελετή που προβλεπόταν να γίνει αύριο Δευτέρα στο Ουίλιαμσμπεργκ, τομέα της κομητείας όπου δεν κυκλοφορεί ο ιός. «Μας είπαν ότι θα γινόταν αυτό. Κάναμε έρευνα και διαπιστώσαμε ότι θα μπορούσε να είναι αληθές. Σχεδιαζόταν ένας γάμος με χιλιάδες προσκεκλημένους που θα παραβίαζε τους κανόνες για τις δημόσιες συναθροίσεις», είπε ο Άντριου Κουόμο κατά τη διάρκεια συνέντευξης Τύπου.

Σύμφωνα με την Ελίζαμπεθ Γκάρβι, σύμβουλο του Κουόμο, «πάνω από 10.000 άνθρωποι σχεδίαζαν να παρευρεθούν» στην τέλεση του γάμου. «Ακούστε, μπορείτε να παντρευτείτε, αλλά δεν μπορείτε να προσκαλείτε χίλιους ανθρώπους στον γάμο σας. Το ίδιο αποτέλεσμα θα έχετε, στο τέλος της ημέρας. Θα σας έρθει και φτηνότερα!», χαριτολόγησε ο κυβερνήτης. Σύμφωνα με τον τοπικό Τύπο, επρόκειτο για γάμο ορθόδοξων εβραίων, κοινότητας που πρόσφατα διαμαρτυρήθηκε έντονα εναντίον των μέτρων σε τοπικό επίπεδο στη Νέα Υόρκη για την καταπολέμηση του νέου κύματος της πανδημίας του κορονοϊού.

Οι περιπτώσεις μόλυνσης από τον SARS-CoV-2 αυξάνονται ξανά στη Νέα Υόρκη και στα προάστιά της, κυρίως σε συνοικίες όπου ζουν πολλοί ορθόδοξοι εβραίοι, με ορισμένους εξ αυτών να κατηγορούν τις αρχές ότι τους στιγματίζουν. Την περασμένη εβδομάδα, ο Άντριου Κουόμο έδωσε εντολή να κλείσουν εταιρείες η λειτουργία των οποίων δεν θεωρείται απολύτως απαραίτητη μέχρι το τέλος του μήνα και περιόρισε τον αριθμό των πιστών που προσέρχονται στους χώρους λατρείας στις συνοικίες αυτές σε δέκα ανθρώπους. Τα σχολεία έκλεισαν τις πόρτες τους. Ο κυβερνήτης διαβεβαίωσε χθες Σάββατο ότι τα μέτρα φέρνουν ήδη αποτελέσματα.

Η πολιτεία της Νέας Υόρκης αποτελούσε επίκεντρο της πανδημίας του κορονοϊού την άνοιξη. Η μητρόπολη της Νέας Υόρκης μετρά 23.800 θανάτους εξαιτίας της COVID-19. Οι αρχές κατάφεραν να ελέγξουν την κατάσταση μόνο αφού επέβαλαν αυστηρούς περιορισμούς. Ο κυβερνήτης Κουόμο ανακοίνωσε επίσης ότι θα ανοίξουν ξανά από την 23η Οκτωβρίου οι κινηματογράφοι στις ζώνες όπου το ποσοστό των θετικών τεστ είναι κάτω από το 2%, αλλά θα υποχρεούνται να έχουν μέγιστο επίπεδο προσέλευσης που δεν θα ξεπερνά το 25% της χωρητικότητάς τους, ή τους πενήντα θεατές ανά αίθουσα προβολής.